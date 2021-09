Martín Lousteau justificó el proyecto que elimina las indemnizaciones por despido

Martín Lousteau, justificó el proyecto que elimina las indemnizaciones por despido, y dijo al respecto que la iniciativa de su autoría “propone generar un fondo para el cese laboral”. El senador de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires,, justificó el proyecto que elimina laspor despido, y dijo al respecto que la iniciativa de su autoría “propone generar un fondo para el cese laboral”. “La generación de empleo depende de las condiciones generales económicas del país, las oportunidades que se hagan, de la formación de la mano de obra, es decir, de la gente, del pico de cambio que tenemos, de la estabilidad económica y las leyes que nos damos”, dijo Lousteau en declaraciones a Radio Con Vos. “El eje del proyecto es para empresas medianas y pequeñas en el contexto actual. Las empresas grandes tienen otra espalda. Las PyMEs tienen que enfrentar un juicio laboral y quedan partidas al medio”, añadió el senador. En la misma línea, aseguró que “el proyecto propone generar un fondo para el cese laboral”. “La indemnización sería la misma. Mensualmente el empleador pagará una parte del sueldo en un fondo como si fuera jubilatorio”, sostuvo. El nuevo proyecto de creación del Fondo Nacional de Cese Laboral ingresó al Senado el día 2 de septiembre. El día 6 fue girado a las comisiones de Trabajo y de Presupuesto. El 10 de septiembre sumó su firma al proyecto la senadora Guadalupe Tagliaferri. El proyecto propone la creación del Fondo Nacional de Cese Laboral, “en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social o la que en un futuro la reemplace, con el objeto de reemplazar paulatinamente todas las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo previstas por el Título XII de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y sus modificaciones”.

Both comments and pings are currently closed.