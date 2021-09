Cascallares y Zabaleta inauguraron un centro de producción que genera decenas de puestos de trabajo

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguró junto con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, un Centro de Producción de Bolsas de Material Reciclado en Burzaco de la Federación de Cooperativas FUNCAT, la cual brindará trabajo a más de 40 vecinos y vecinas del distrito. La jornada se llevó adelante en la intersección de Falucho y Cerreti, donde el jefe comunal y el funcionario nacional descubrieron una plaza e hicieron el tradicional corte de cinta del flamante centro productivo. En el lugar, que se estima generará 40 nuevos puestos de trabajo para la comunidad, se realiza la elaboración de bolsas con material reciclado y es considerado parte fundamental de la cadena de reciclado que genera inclusión laboral a través del trabajo cooperativo de más de 300 personas. “Estamos muy contentos de recibir a Juan (Zabaleta) inaugurando este centro de producción de bolsas con material reciclado que significa nuevos puestos de trabajo para los vecinos y vecinas de Almirante Brown. Uno de nuestros principales objetivos es el de generar trabajo genuino y de calidad, y este lugar es un ejemplo de eso”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, agradeció al Gobierno Nacional por la “decisión política clara de jugarse por el laburo”, algo que es central ya que, según apuntó el jefe comunal “cada vez que hay una necesidad o una propuesta, el gobierno está apoyando con Alberto (Fernández) a la cabeza”. Por su parte, Zabaleta enfatizó que “se vienen más bancos de herramientas, cooperativas y reconocimiento a los hombres y mujeres trabajadores de la economía social”. “La reconstrucción de la Argentina es con los pies sobre la tierra y en cada rincón de nuestro país. Queremos un país en el que le vaya bien a todos y no solo a unos pocos”, añadió. Cabe mencionar que el nuevo espacio fue equipado a partir del programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en coordinación con el Municipio de Almirante Brown, desde el que otorgaron los medios para adquirir una Máquina Recuperadora y una Extrusora Filmera. De la jornada participaron el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari, y el presidente de la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajado, Martín Villalba. También estuvieron la subsecretaria a cargo del Instituto Municipal de Economía Social, Ivanna Rezano; la asesora técnica profesional, Regina Stacco, y la delegada Municipal de Burzaco, Andrea Capasso, entre otras autoridades, además de representantes de distintas cooperativas brownianas.

