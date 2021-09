Cascallares y Katopodis firmaron el inicio de obra del paso bajo nivel de Longchamps

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el Ministro de Infraestructura de la Nación, Gabriel Katopodis, firmaron en la Casa Municipal browniana el acta de inicio de obra para la construcción del Paso Bajo Nivel de la calle Diehl y las vías del Ferrocarril en la localidad de Longchamps.

Mientras tanto, ya comenzaron los primeros trabajos en el lugar, que incluyen movimientos para la instalación del obrador. La Comuna browniana indicó que la obra se ejecutará ocasionando el menor impacto posible tanto en la circulación vehicular de la zona, en el tránsito ferroviario y en los vecinos del barrio. Con esta obra histórica ya son tres los Pasos Bajo Nivel que se construyen en Almirante Brown al mismo tiempo: el que se encuentra más avanzando es el de la avenida San Martín y las vías del Ferrocarril donde se está completando la construcción de los pilotines que constituyen los cimientos de esta megaobra. El Paso Bajo Nivel de Longchamps incluye la construcción de calles colectoras y un puente peatonal del lado oeste de las vías. También se harán Pasos Bajo Nivel peatonales a ambos lados del paso vehicular para facilitar la accesibilidad peatonal. En paralelo, avanza a todo ritmo la construcción del Paso Bajo Nivel o Viaducto de 1,2 kilómetros de extensión a lo largo de la Ruta 4, justo en la intersección con la Rotonda Los Pinos de Burzaco. Y ahora se pone en marcha la construcción del nuevo Paso Bajo Nivel para la localidad de Longchamps. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares anticiparon que se trabaja a todo ritmo en el inicio de los trabajos en Presidente Perón y las vías, en Rafael Calzada. Allí se construirá el cuarto Paso Bajo Nivel proyectado para nuestro distrito. Mientras tanto, el Municipio ya habilitó la circulación vehicular en toda la extensión de la avenida República Argentina donde se concretó la obra hidráulica completa, la pavimentación con hormigón armado, la instalación de nuevos refugios o paradas seguras y se sumaron equipos de luces Led en toda la traza. “Lo soñamos, lo planificamos, lo articulamos con Nación y Provincia y ahora lo estamos ejecutando. Almirante Brown está en obra para seguir mejorándole la calidad de vida a tod@s nuestras vecinas y vecinos”, indicó el intendente Mariano Cascallares.

Both comments and pings are currently closed.