Argentina supera este lunes los 63 millones de vacunas recibidas

Argentina supera este lunes los 63 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia, con la llegada de un nuevo cargamento con más de 1,3 millones de dosis de Sinopharm, que se agregan al Plan de Vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional para proteger del coronavirus a la población de todo el país. Un total de 1.336.000 dosis arriban a las 7, en el vuelo LH540 de la compañía aérea Lufthansa, y, sumadas a las 1.536.000 que llegaron anoche al Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde Frankfurt, se alcanzan 2.872.000 de dosis de la vacuna Sinopharm. Hasta el momento, el país suma 61.913.730 vacunas, de ellas 17.180.320 son Sputnik V: 10.955.280 del componente 1 (de los cuales 1.179.625 fueron producidos por Richmond) y 6.225.040 del componente 2 (1.765.875 desarrolladas por el laboratorio argentino). Del laboratorio AstraZeneca, el país ya cuenta con 16.124.500 vacunas, entre las 580.000 de Covishield, las 1.944.000 recibidas por el mecanismo Covax, 12.389.500 provistas directamente por el laboratorio, 400.000 donadas por España y 811.000 por México. En tanto, recibió 24.448.000 del laboratorio Sinopharm, 3.500.000 de Moderna donadas por Estados Unidos, 400.000 de Cansino y 260.910 de Pfizer. Provincia de Buenos Aires En este escenario, el Gobierno bonaerense envió este fin de semana casi 250.000 nuevos turnos para la inoculación de segundas dosis de vacunas contra el coronavirus y, según el Ministerio de Salud provincial, el 91,13% de las personas mayores de 60 años ya recibió la segunda dosis. De la misma manera, indicaron que el 98,07% ya cuenta con la primera inoculación y que se aplicaron 11.143.619 vacunas de primera dosis y 7.339.271 de la segunda. En el segmento de 18 a 59 años con comorbilidades, el 67,22% recibió el esquema completo y el 95,73% sólo la primera dosis de la vacuna, mientras que, en la misma franja etaria, pero sin enfermedades de riesgo, el 89,90% recibió la primera dosis y el 42,91% la segunda. En cuanto al sector de jóvenes de entre 12 y 17 años con factores de riesgo el 82,53% recibió la primera vacuna, mientras que el 33% ya tiene el esquema completo. En relación al personal de seguridad el 90,52% de los inscriptos tiene la primera vacuna y el 48,49% recibió también la segunda. En el rubro docente y no docente el 96,66% de los inscriptos ya cuenta la primera dosis y el 66,91% tiene el esquema completo. En la provincia de Buenos Aires, la de mayor cantidad de habitantes, todos los mayores de 60 años ya cuentan con la posibilidad de acceder a la denominada “vacunación libre” de segunda dosis, si cumplieron 8 semanas de haber recibido la primera dosis de la vacuna AstraZeneca o Sputnik, o bien, unas 3 semanas después de la primera dosis de Sinopharm. De igual modo funcionará la inmunización para los jóvenes de 17 años sin comorbilidades, que luego se irá ampliando hasta posteriormente bajar el rango etario. La eficacia de las vacunas, según un estudio de Estados Unidos Un nuevo estudio publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos sugiere que la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Moderna confiere una mejor protección a largo plazo contra la hospitalización que la de la empresa Pfizer. Los investigadores de los CDC realizaron un análisis de casi 3.689 adultos que fueron hospitalizados por coronavirus grave, entre el 11 de marzo y el 15 de agosto de 2021, periodo que precede e incluye el auge de la variante delta en ese país. A lo largo de todo el período, la vacuna de Moderna tuvo una eficacia del 93% contra la hospitalización, la de Pfizer del 88% y la de J&J del 68%, reportó la agencia de noticias AFP. La pérdida de eficacia contra la hospitalización en el caso de Pfizer fue especialmente pronunciada: cayó del 91% entre 14 y 120 días después de la vacunación al 77% más de 120 días después de la vacunación.Por el contrario, Moderna cayó del 93% al 92% al comparar los mismos dos periodos. El estudio también incluyó un análisis separado de los niveles de diferentes tipos de anticuerpos generados por las vacunas, tomados de 100 voluntarios. La vacuna Moderna provocó niveles más altos de anticuerpos en comparación con Pfizer y J&J para una parte clave de la proteína de espiga del virus, que utiliza para invadir las células. A su vez, el Ministerio de Salud anunció que se pueden coadministrar las vacunas contra el coronavirus con otras del calendario nacional, lo que deja atrás el intervalo de 14 días que se había establecido inicialmente, tras una recomendación en ese sentido de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn). En un comunicado, informó que se estableció “la posibilidad de coadministrar las vacunas contra Covid-19 junto con cualquier otra vacuna del CNV (calendario nacional de vacunación), pudiéndose administrar el mismo día o en días diferentes, sin requerir intervalo entre las dosis”. La decisión de Salud siguió a una recomendación de CoNaIn para eliminar el intervalo entre vacunas que obtuvo el consenso de las ministras y ministros de las 24 jurisdicciones del país durante una reunión el pasado lunes, indicó el texto oficial. La CoNaIn es el organismo técnico que asesora a las autoridades nacionales y a los definidores de políticas para tomar decisiones sobre aspectos relacionados con inmunización basados en la evidencia y/o en el estudio de la epidemiología local.

