Berni: “Nadie puede discutir la capacidad de trabajo y de gestión de Aníbal Fernández”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo que los cambios en el Gabinete nacional buscan “darle una impronta más peronista al funcionamiento del Gobierno” y resaltó la “capacidad de trabajo y de gestión” del designado ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. “Quienes definen los cambios son el presidente de la Nación (Alberto Fernández) y el gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kiciloff) y, en ese sentido, considero que los cambios tienen que ver con darle una impronta distinta al funcionamiento del Gobierno, más peronista“, dijo Berni este lunes en diálogo con Radio La Red. Agregó en referencia al ingreso de Aníbal Fernández al Gabinete nacional para ponerse al frente de la cartera de Seguridad que “nadie puede discutir su capacidad de trabajo y de gestión”. Para Berni, el designado mnistro de Seguridad Nacional, Anibal Fernandez, tiene “capacidad de trabajo y de gestión”. Foto Julián Alvarez. El ministro bonaerense afirmó que luego de abocarse durante un año y medio a resolver la pandemia, el Gobierno necesita “una gestión con diferente mirada y, por sobre todas las cosas, dar respuestas económicas, que son el mayor reclamo de la sociedad”. En la misma línea, agregó que “la situación social de la Argentina es muy complicada” y que, tras año y medio de pandemia, “lo que se necesitan son respuestas, no justificaciones”. En este sentido, señaló que “el peronismo sabe escuchar, sabe dar respuesta y sabe gestionar”. “Ojalá podamos darle a la gente la confianza de que vamos camino a resolver los problemas”, indicó Berni.

