Kicillof se reunirá con intendentes de la primera sección electoral

El gobernador bonaerense Axel Kicillof mantendrá este jueves una reunión con los intendentes del Frente de Todos de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, para analizar los resultados de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del último domingo. Según informaron fuentes oficiales, el encuentro está previsto para las 15.30 en la sede de la gobernación en La Plata. La reunión es continuidad de la que Kicillof mantuvo el miércoles con los jefes comunales del Frente de Todos de la tercera sección electoral, con quienes también analizó el resultado de las PASO y evaluó medidas para “dar respuesta más rápida a las necesidades de los vecinos”, según informó la gobernación. Durante el encuentro del miércoles, que se realizó en la Casa de Gobierno, en La Plata, además de las elecciones “se abordaron las diferentes posibilidades que permitirán dar una respuesta más rápida a las necesidades de los vecinos y vecinas de los municipios para fortalecer y recuperar su acompañamiento”. Asimismo, los funcionarios repasaron la situación epidemiológica de cada uno de los distritos y realizaron el seguimiento del plan provincial de vacunación. También abordaron las más de 400 obras que están en proceso de licitación, reactivación y ejecución en la región, entre las que se encuentran obras de agua y saneamiento, arquitectura, hidráulica, mantenimiento y limpieza de arroyos, vialidad y vivienda.

