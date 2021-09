WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos: en qué modelos y desde cuándo

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp anunció que a partir de su próxima actualización dejará de funcionar en varios teléfonos desde noviembre si no se cuenta en el móvil con una versión específica del sistema operativo Android. En su página oficial, WhatsApp reveló que a partir de la próxima actualización será necesario que los dispositivos compatibles trabajen al menos con sistema operativo Android versión 4.1 o más reciente y puedan recibir mensajes de texto o llamadas durante el proceso de verificación. La app ya no admitirá teléfonos Android con versión 4.0.4 y actualizaciones anteriores. Mientras que, en los smartphone con sistema operativo iOS, los iPhone 4S no podrán alcanzar la actualización. Esto significa que la plataforma de Facebook, WhatsApp, ya no admitirá teléfonos Android con versión 4.0.4 y actualizaciones anteriores. Cuáles son los teléfonos móviles en los que dejará de funcionar WhatsApp WhatsApp. Telam Por lo tanto, la lista de celulares que dejarán de tener WhatsApp son: LG Lucid2

LG Optimus F7

LG Enact

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy S3 mini

ZTE Grand S Flex

HTC Desire 500

Lenovo A820

Motorola Droid Razr

Sony Xperia M En el caso de los celulares que manejan el sistema operativo iOS será necesario que los dispositivos trabajen mínimo con la versión 10 del mismo por lo tanto, serán los iPhone 4S los que no podrán alcanzar la actualización y tendrán que decirle adiós a la app. La nueva actualización y el abandono de soporte a los dispositivos no compatible se harán efectivos a partir del próximo 1 de noviembre de 2021. Otras novedades de WhatsApp En los últimos días se conocieron otras novedades sobre la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Por ejemplo que permitirá reacciones con emojis en sus chats, tal como ocurre en Facebook, empresa propietaria de WhatsApp. Otra es que el servicio te permitirá elegir quién puede ver tu última hora de conexión. Hasta ahora solo se puede configurar si se muestra o no a todos tus contactos. Pero con este cambio los usuarios podrán esconder esa información a ciertas personas y a otras no.

Both comments and pings are currently closed.