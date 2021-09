Alberto Fernández: “Voten por ustedes, voten por el pueblo”

El presidente Alberto Fernández aseguró este miércoles en Mar del Plata que “hay dos modelos de país” en pugna y pidió a los argentinos que el próximo domingo “voten por el pueblo y por los trabajadores”, al encabezar en Mar del Plata el acto de cierre de la campaña bonaerense del Frente de Todos de cara a las PASO. “Hay dos modelos de país: hay un modelo que piensa en ustedes y uno que piensa en ellos. Por favor, voten por ustedes, voten por el pueblo, por los argentinos, por los enfermeros, por las maestras, por cada trabajador”, pidió Fernández durante el acto en el Teatro Auditorium de la localidad balnearia. El jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y los dos primeros precandidatos a diputados nacionales por esa provincia, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. El Presidente fue el último orador del cierre bonaerense, que se realizó de forma simultánea desde Mar del Plata en conexión remota con otras dos ceremonias, una en Bahía Blanca encabezada por el jefe de la bancada del oficialismo en Diputados, Máximo Kirchner; y la otra en Junín, comandada por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. En su discurso, Fernández sostuvo que está “orgulloso” de haber “salvado miles de pymes y el trabajo de los argentinos” durante la pandemia de coronavirus que marcó los primeros tiempos de su gestión y contrapuso la asistencia del Estado frente a la emergencia sanitaria a la apertura de importaciones que rigió durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, afirmó que “la mejor política económica” que tuvo la Argentina “fue la vacuna”, ya que la inmunización permitió la reactivación, y destacó que el Gobierno nacional no tuvo nunca “el dilema de la salud y la economía”. El Presidente aterrizó en el aeropuerto Astor Piazzolla a las 14, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y se trasladó luego por tierra hacia el teatro, en medio de una tormenta con ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. “Hay dos modelos de país: por favor, voten por ustedes, voten por el pueblo, por los argentinos, por los enfermeros, por las maestras, por cada trabajador.” ALBERTO FERNÁNDEZ La idea del Frente de Todos con este cierre en tres escenarios simultáneos fue cubrir distintos puntos de la provincia, con base en tres distritos que tienen intendentes de Juntos por el Cambio (JxC): Guillermo Montenegro en Mar del Plata; Pablo Petrecca, en Junín; y Héctor Gay, en Bahía Blanca. El primer orador fue Gollan, quien llamó a “mirar para adelante, nunca para atrás”, y al repasar la gestión de Cambiemos señaló que “esos cuatro años arrasaron” la provincia de Buenos Aires y el país. El exministro de Salud bonaerense destacó la decisión del Presidente y de Kicillof de “ir a buscar las vacunas a los confines del mundo” y aseguró que en territorio bonaerense ya hay más de 11 millones de ciudadanos que cuentan con al menos una dosis. Desde Bahía Blanca y Junín Luego fue el turno de Máximo Kirchner, desde Bahía Blanca, quien pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la pandemia antes de seguir con su discurso. El titular del bloque de diputados oficialista evaluó que “ha sido un año y medio muy complejo”, y que tras “el desastre económico” que “había dejado la administración de Macri vino esta pandemia global y hubo que empezar a construir una Argentina que había sido diezmada en su aparato sanitario”. “Ha sido muy difícil, pero estoy convencido de que tenemos una oportunidad, que debemos aprender de las cosas que nos pasan y nos suceden”, señaló, y aseguró: “Este domingo yo no les voy a pedir el voto, pero sí que cada argentino y argentina reflexione cuando entra al cuarto oscuro cómo recibió el país Macri y como lo dejó”. Tolosa Paz: “La reafirmación del rumbo va a ser contundente”. (Foto Diego Izquierdo) Desde Junín, donde recordó al ex ministro de Transporte y ex intendente de esa localidad Mario Meoni, fallecido en un accidente automovilístico el último 23 de abril, Massa aseguró por su parte que “el domingo hay dos boletas que definen qué Congreso y qué país vamos a tener”. “En una, estamos aquellos que soñamos con un país libre, desendeudado; en la otra, los que endeudaron a la Argentina con una deuda impagable”, contrastó. En ese sentido, aseguró que a los candidatos opositores “podrán mudarlos de un distrito al otro para disimular los fracasos que traen en la espalda, pero son los mismos que dejaron a la Argentina endeudada”. “Podrán mudarlos de un distrito al otro, pero son los mismos que dejaron a la Argentina endeudada.” SERGIO MASSA Tolosa Paz y Kicillof Tolosa Paz, que ofició además como presentadora del resto de los oradores, indicó a su turno que el FdT siente “la responsabilidad de lo hecho” y adelantó que “la reafirmación del rumbo va a ser contundente” porque los argentinos y argentinas “no quieren mirar atrás”, al país de “la fuga, la especulación, los paraísos fiscales y el club de los mentirosos”. Massa cierra la campaña en Junín. (Foto: prensa) Kicillof consideró en tanto que en 2015 “los argentinos dijeron nunca más a un modelo de abandono del Estado, de neoliberalismo y de fuga” que implementaron Macri y María Eugenia Vidal, “porque ya vieron lo que ocurrió cuando gobernaban”. Aseguró además que el oficialismo invitó “una y mil veces” a “debatir” a los precandidatos de JxC, pero “no quieren discutir, debatir ni explicar lo que piensan”, porque “no tienen ninguna propuesta para el futuro”. “Están instrumentando una nueva estafa electoral y la idea es que no se hable del desastre que hicieron”, señaló, y pidió que el próximo domingo “cada voto sea el voto para la reconstrucción y el renacimiento de la provincia de Buenos Aires”. “En 2015 los argentinos dijeron nunca más a un modelo de abandono del Estado, de neoliberalismo y de fuga.” AXEL KICILLOF En el cierre del acto, Fernández cuestionó además los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la conveniencia de eliminar las indemnizaciones por despido. Alberto Fernández: “No creemos en una economía en la que el ajuste lo hagan los que trabajan”. (foto: Diego Izquierdo) “Para nosotros está el capital y el trabajo, que se asocian a un proyecto común”, subrayó, destacó que el salario no perdió valor durante la pandemia porque “el Estado estuvo presente”, y sostuvo que el Gobierno “no cree en una economía en la que el ajuste lo hagan los que trabajan”. En el acto estuvieron presentes además los ministros de Defensa, Jorge Taina; de Ciencia, Roberto Salvarezza, y precandidatos como Hugo Yasky, Mariana Passo, Mariano Cascallares, Sergio Palazzo y Agustina Propato. Como último paso antes de la veda electoral, el presidente encabezará mañana el cierre de la campaña a nivel nacional, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el predio de Tecnópolis, en el distrito bonaerense de Vicente López, desde las 14.

