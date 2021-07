Tolosa Paz arrancó su campaña en Provincia y recorre el Conurbano

No hay dudas que después del cierre de listas, todos los precandidatos ya se han puesto oficialmente en modo campaña. Victoria Tolosa Paz, quien encabeza la lista del Frente de Todos para diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, busca instalarse en territorio bonaerense y comienza por el Conurbano. Este martes, visitó el municipio de Lomas de Zamora, y acompañó al intendente local, Martín Insaurralde, en la presentación de la boleta del oficialismo local para el Concejo Deliberante. Tolosa Paz es muy conocida en La Plata, donde incluso compitió por la intendencia en las últimas elecciones, y las localidades de la región capital. Sin embargo, con el su salto al Congreso necesita de un reconocimiento a nivel provincial y por ello comenzó a recorrer diferentes municipios del Conurbano, en esta oportunidad, acompañando al oficialismo local. Durante el acto, Insaurralde encabezó la presentación de la lista de precandidatos y precandidatas para integrar el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar por el Frente de Todos. Además de la primera precandidata a diputada nacional por la Provincia, también estuvo presente el precandidato a diputado provincial y presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín; y el primer candidato a concejal, Mariano Ortega Soler. “La vida que queremos es el Lomas que queremos, porque éste es nuestro lugar en el mundo, el lugar que amamos y donde construimos con esperanza el futuro que soñamos”, destacó Insaurralde y añadió: “Nuestra historia nos pertenece. El futuro también. Tenemos que hacernos cargo de nuestro destino”. “El desafío que tenemos por delante ahora es organizar la unidad y dotarla de sentido y de esperanza para caminar hacia el futuro ayudando a quienes más lo necesitan y conquistando nuevos derechos con Alberto, con Cristina, con Axel, con Victoria y todos los precandidatos y precandidatas”, destacó el jefe comunal. La lista de precandidatos a concejales y concejalas por el Frente de Todos de Lomas está integrada, además de Ortega Soler, por Mariela Gómez, Antonio Venezia, Victoria López, Ruben Garrocho, Sandra Ferreyra, Pablo Portell, Vilma González, Walter Moreno, Rosana Andrés, Claudio Morell y Cristina Frángela. Los precandidatos suplentes son: Claudio Argüello, Silvia López, Juan Ignacio Montaña, Ana Morales, Mario Insfran, Teresa Pinto, Mauro Steffanizi y Analía Ríos. Para consejeros y consejeras escolares los precandidatos son, como titulares, Graciela Chávez, Amado Salinas, Tania Osorio, Adrián Carzino y Margarita Ramírez, y como suplentes, Miguel Guarapi, Claudia Salvatierra, Emilio Navarro, Evangelina Martínez y Leonel Oliva.

