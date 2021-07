Kicillof anunció vacuna libre para mayores de 18 años y vuelta a clases presenciales en Provincia de Bs.As. desde el lunes

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, acompañado por Daniel Gollán -que deja su cargo en el Ministerio de Salud provincial para dedicarse a la campaña electoral- y Carlos Bianco, jefe de Gabinete provincial, habló en conferencia de prens y dio detalles sobre las nuevas medidas adoptadas para encarar la nueva etapa de la pandemia de coronavirus. Axel Kicillof dijo que desde el lunes, toda la Provincia de Buenos Aires vuelve a clases presenciales. “Volvemos a la presencialidad cuidada. Sin respetar distanciamiento, si entra la cepa Delta puede haber una tragedia”, dijo Axel Kicillof, haciendo mención a los dichos de la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, quien manifestó previamente que en la ciudad las aulas pasarán a ser las burbujas, por lo que todos los chicos compartirán el espacio. “Las escuelas vuelven con presencialidad pero con protocolos. La experiencia internacional nos mostró que los que más contagian son los no vacunados, inclusive los niños, no queremos que se contagien los chicos, porque contagian”, aseguró Kicillof. Kicillof confirmó que desde este miércoles habrá vacunación libre para todos los mayores de 25 años y que a partir del viernes 30 de julio el plan de vacunación por libre demanda se ampliará a los mayores de 18 años. “Estimamos que para el 1 de agosto nuestra provincia será protegida en todos sus distritos. Tenemos más del 95% de los inscriptos vacunados en todos los segmentos etarios”, dijo el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Por su lado, dijo Bianco que desde la semana que viene “los 135 distritos vuelven con presencialidad en las clases, respetando las definiciones del Consejo Federal de Educación sobre las burbujas, con protocolos y las normativas de cuidado”. Así mismo se informó que hay 65 municipios provinciales en la primera y 70 en la segunda. “16 distritos pasan de fase 3 a fase 4”, agregó Bianco. Respecto de las condiciones de funcionamiento y las medidas de acuerdo a esa nomenclatura, Bianco detalló que en la fase 3 se habilitará “un aforo del 30% libre para personas no vacunadas, que se puede ampliar al 50% con personas vacunadas; estableciendo un horario de corte que son las 23 horas”. Pese a que todos los municipios provinciales han comenzado con clases presenciales, varios distritos cerraron el mes de julio con casi tres meses de suspensión ininterrumpida. Los 13 distritos que terminaron la primera mitad de año sin clases fueron: 9 de Julio, Bolívar, Carlos Tejedor, Coronel Pringles, Florentino Ameghino, General Belgrano, General Lavalle, General Viamonte, Hipólito Yrigoyen, Maipú, San Cayetano, Trenque Lauquen y Tres Lomas. Durante la conferencia de presna, también se informó sobre el comienzo de la campaña de vacunación libre contra el coronavirus para personas mayores de 25 años de edad.

