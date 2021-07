Los contagios cayeron por novena semana consecutiva en la provincia de Buenos Aires

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, afirmó que los contagios de coronavirus descendieron por novena semana consecutiva en territorio bonaerense. “Novena semana consecutiva de caída de casos en PBA, con un promedio diario de 3.611 casos: -19% respecto a la semana anterior y -70% respecto del pico de la segunda ola”, escribió el funcionario en la red social Twitter. En ese marco, destacó que “estas mejoras, junto a los avances en la vacunación, nos permiten retomar actividades con suma precaución”. En el mensaje, publicado anoche, añadió un gráfico que señala que en la semana del 17 al 23 de mayo los contagios ascendieron a 12.008; la siguiente bajaron a 10.973; y la posterior llegaron a 9.950. La semana del 7 al 13 de junio, los casos de coronavirus bajaron a 8.294; la siguiente se ubicaron en 7.016; luego fueron 6.314; posteriormente descendieron hasta 5.965 y luego fueron 4.717. Entre el 12 y el 18 de julio, los contagios fueron 4.477 y la última semana descendieron a 3.610. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires recordaron que todas las personas mayores de 18 años pueden inscribirse en https://vacunatepba.gba.gob.ar/ para recibir la vacuna contra la Covid-19. En tanto, los mayores de 30 años, trabajadores de la salud, la educación y las fuerzas de seguridad, mayores de 18 años con comorbilidades y embarazadas cuentan con la posibilidad de acceder a la denominada “vacunación libre”. Ese grupo priorizado puede dirigirse sin turno a cualquiera de los 400 puntos en donde se aplican las vacunas contra el coronavirus, sólo con DNI que acredite domicilio en la provincia.

