Arroyo: “La situación social va mejorando lentamente”

El ministro de Desarrollo Social y precandidato a diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, aseguró este lunes que “la situación social va mejorando lentamente” y lo atribuyó “por el lado del trabajo y por mayor apertura de la economía, producto del avance de la vacunación”. El funcionario expresó que “este tiempo (de pandemia) ha sido de sostener la situación social, con la Tarjeta Alimentar, el Plan Potenciar Trabajo, y ahora viene una etapa de reconstrucción”. En declaraciones a radio 10, Arroyo, quien figura en el puesto 12 de la nómina de precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, sostuvo que “la situación social va mejorando lentamente, hay más actividad de la construcción y el rubro textil, eso es evidente”. “La situación social mejora por el lado del trabajo y también hay más apertura de actividad económica al haberse avanzado con la vacunación, lo que hizo que la gente empiece a activar” Además, explicó que “la situación social mejora por el lado del trabajo y también hay más apertura de actividad económica al haberse avanzado con la vacunación, lo que hizo que la gente empiece a activar”. Al enumerar sus ejes para la campaña, Arroyo apuntó a la necesidad de “avanzar con microcréditos desde lo legislativo; tenemos que llegar a 4 millones de personas con créditos no bancarios, para comprar herramientas y elementos de trabajo, y creo que eso necesita una ley”. También dijo que durante la campaña él hará “foco en la escuela secundaria, en la necesidad de generar mejoras”. “La gente -evaluó- distingue entre los que trabajan y los que hablan y ve un Gobierno que está trabajando, y creo que el acto de lanzamiento (del sábado pasado en la localidad de Garín, donde se presentaron las listas bonaerenses del Frente de Todos) mostró eso, la unidad y el trabajo”.

