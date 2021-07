El municipio de Almirante Brown vacuna contra el Covid en estaciones de trenes

El Municipio de Almirante Brown incorpora durante toda esta semana, del lunes 26 al viernes 30 de julio, dos nuevos vacunatorios itinerantes en las estaciones ferroviarias de Claypole y Adrogué, los cuales se suman a los nueve Centros de Vacunación fijos que funcionan en la Comuna, en el marco del programa “Buenos Aires Vacunate”. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que los vacunatorios en las estaciones ya funcionan de 14 a 20 horas, inmunizando sin turno previo con la primera dosis a los mayores de 30 años, docentes, mujeres gestantes, personal de Salud y de las fuerzas de seguridad. En este sentido, en Claypole la posta está ubicada en la boletería ubicada en la calle 17 de Octubre, mientras que en Adrogué se encuentra en la salida del andén del lado de la calle Macías. Cabe destacar que las nuevas postas se suman a los nueve vacunatorios fijos que trabajan cotidianamente en el distrito, ubicados en la Sociedad Italiana de Adrogué (Rosales 1512), la sede de Suteba (Int. Ferrari 512), el CIC de Burzaco (Alsina y Martín Fierro), el CIC de Don Orione (Eva Perón 750), la Sociedad de Fomento Castelli de Longchamps y el CIC de Malvinas Argentinas (Luis Pasteur y Lapacho). También en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia (25 de Mayo y Quiroga), la Sociedad de Fomento Carlos Dennis Murphy de Calzada (San Martín 3271) y la Asociación de Comerciantes y Amigos de Solano (Rosa y Camelia). En el caso de las postas fijas, además de la vacunación libre para mayores de 30, se suman las turneras correspondientes de cara jornada.

