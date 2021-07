CABA: Santoro y Vidal, al frente de las principales listas

El legislador porteño Leandro Santoro y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal encabezarán las principales listas de precandidatos a diputados que competirán en las PASO del 12 de septiembre para ocupar una banca en la Cámara baja. Santoro lidera la nómina del Frente de Todos (FDT), la cual quedó oficializada durante un acto en una fábrica de Escobar, que estuvo encabezado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, donde fue presentada también la lista que llevará el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. La boleta tendrá en el segundo lugar a la actual diputada nacional Gisela Marziotta, quien buscará de esta manera renovar su banca; al igual que Carlos Heller, que ocupará el tercer puesto; seguido por la legisladora porteña Lorena Pokoik y el director del Banco Nación Matías Tombolini. Horas antes de la confirmación, Santoro aseguró que el FDT está focalizado en las “propuestas que ofrece a la sociedad” y por eso está “muy bien de cara a la elección de este año”. Los principales candidatos a Diputados por CABA, de todas las listas Interactive content by Flourish En tanto, para la Legislatura porteña, el FdT tendrá como precandidatos a Alejandro Amor, quien ocupaba hasta hoy el cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad, al que renunció para dedicarse a la campaña electoral. Amor estará acompañado por Victoria Montenegro, nieta recuperada y referente de la lucha por los derechos humanos, quien también renovará su escaño en el Parlamento porteño de ser elegida en los comicios legislativos. Gisella Marziotta secunda a Santoro. La boleta de postulantes a legisladores porteños también tiene al dirigente de La Cámpora Juan Modarelli; Maia Daer, hija del referente sindical e integrante de la comisión directiva del Club Huracán; y a Juan Manuel Valdés. En tanto, en la alianza opositora de Juntos por el Cambio (JXC) se disputarán las candidaturas para las elecciones generales tres listas: Juntos Somos Más con la exgobernadora; Republicanos Unidos con el exministro Ricardo López Murphy y Adelante Ciudad con el ex secretario de Salud de Cambiemos Adolfo Rubinstein. La exmandataria estará acompañada en la lista por el economista Martin Tetaz; los diputados Paula Oliveto, Fernando Iglesias y Carla Carrizo; además del dirigente referenciado en Elisa Carrió Fernando Sánchez; la postulante propuesta por Patricia Bullrich Sabrina Ajmechet y el candidato impulsado por el senador Esteban Bullrich Pablo Walter. “Con todo lo que aprendimos, hoy tenemos un gran futuro por delante en el que vamos a trabajar para seguir escuchando la voz de cada porteño y porteña y defenderlos en el Congreso”, sostuvo Vidal tras el lanzamiento de su precandidatura. Vidal, con competencia interna. En la Legislatura local, competirán por las tres listas el ex asesor bonaerense Emmanuel Ferrario, el empresario Roberto García Moritán y el arquitecto Andrés Borthagaray. Según fuentes partidarias, la nómina que lidera Ferrario tendrá en el décimo lugar, con chances de acceder a un escaño, a Darío Nieto, el ex secretario privado de Mauricio Macri, que actualmente está imputado en una causa por espionaje ilegal. Dentro del Frente de Izquierda Unidad, en tanto, Myriam Bregman del PTS va de primera precandidata a diputada nacional y Gabriel Solano del PO encabeza la nómina para la Legislatura porteña. Autodeterminación y Libertad postula a Luis Zamora y la docente Virginia Peyras para la Cámara de Diputados y a la actual legisladora Marta Martínez para renovar su lugar en el Parlamento porteño.

