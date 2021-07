Falta de unidad en el peronismo de Lanús, presentaron 3 listas para competir en las PASO

Antes de la medianoche el peronismo en Lanús nuevamente demostró falta de unidad, presentando tres listas para competir en la interna del Frente de Todos. Una es liderada por el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Omar Galdurralde; otra por el ex candidato a intendente Julián Álvarez y la restante por el director nacional de Agenda Política en Jefatura de Gabinete de Ministros, Agustín Balladares. “Es un orgullo encabezar una de las listas de precandidatos por el Frente de Todos para las próximas primarias legislativas, para representar a los vecinos y vecinas de Lanús en el Concejo Deliberante”, expresó. Álvarez encabeza la nómina del Frente de Todos Ahora Lanús, de cara a las próximas elecciones legislativas. El presidente de IDEAL Lanús y dirigente del Ateneo Néstor Kirchner estará acompañado por Natalia Gradaschi, Víctor De Gennaro, Marcela Barberio, Fernando Saccheri y Belén Berrueco. “Llegó el momento de pensar y trabajar por la ciudad en la que nacimos, nos criamos, caminamos todos los días y queremos”, subrayó. Agustín Balladares, que cuenta con el apoyo del Movimiento Evita, resaltó que su lista está conformada por “referentes nacionales y provinciales del PJ y de otros partidos políticos, organismos de derechos humanos, todos los movimientos populares, organizaciones feministas, sociales, sectores de la industria, el comercio y del Movimiento Obrero”.

