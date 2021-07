Almirante Brown, sede del primer ciclo de formación para gestores de Parques Industrial del país

En el marco del Plan Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, el intendente Mariano Cascallares y el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa de la Nación, Ariel Schale, cerraron el ciclo de capacitación para gestores de Parques Industriales, que tuvo como sede al distrito de Almirante Brown y que contó con la participación de representantes de todo el país. El acto de cierre -que tuvo lugar en la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de Burzaco- se transmitió a través de la plataforma Zoom, y desde allí el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, hizo llegar el saludo del presidente Alberto Fernández a todos los participantes, y destacó la política de fortalecimiento de parques industriales promovida por el Estado Nacional, con la creación de más empleo para que la Argentina se ponga de pie a través de la producción y el trabajo. La Directora de Desarrollo Regional de la Nación, Mercedes La Gioiosa y el Vicerrector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (Unab), Facundo Nejamkis, Casa de Estudios que organizó el ciclo formativo, también formaron parte del encuentro. En la ocasión, Cascallares subrayó la importancia de ser sede del ciclo de capacitación desde la Universidad Nacional Guillermo Brown, desde un parque industrial que viene creciendo muchísimo, “uno de los más grandes del país, con más de trescientas empresas y más de 10 mil puestos de trabajo, esto nos enorgullece, nos da la posibilidad de seguir trabajando y dotar de herramientas, de buenas prácticas para aquellos que son protagonistas en estos ámbitos de desarrollo; además de poder compartir indicadores y realidades que nos esperanzan”. En este sentido, el intendente hizo hincapié en el crecimiento- en los últimos meses-de la industria nacional que genera y recupera puestos de trabajo, “más de 25 mil puestos industriales a lo largo y ancho del país, que sin duda para los que tenemos la expectativa de generar desarrollo es fundamental”, expresó. Por su parte, Schale manifestó que los parques industriales “son uno de los pilares de la política industrial del gobierno del presidente Alberto Fernández”, que trabaja para el crecimiento de dichos sectores. “Poder capacitar a los gestores, a quienes están a cargo de la vida administrativa de los parques es central, para seguir mejorando lo que estamos haciendo y fortalecer a nuestra industria nacional”, señaló. Asimismo, el funcionario nacional destacó la gestión del intendente browniano por su compromiso, ya que “es uno de los grandes promotores de la industria de su territorio”. El ciclo de formación- llevado adelante de forma virtual, se inició hace tres meses y contó con la participación de 500 gerentes y administradores de los sectores industriales de las diferentes provincias del país- , es una iniciativa de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de su Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales y organizado por la Universidad Nacional Guillermo Brown y apunta a profesionalizar la gestión integral de los sectores industriales de forma permanente, fomentando la sustentabilidad, la implementación de procesos de transformación digital, la inteligencia colectiva y la colaboración activa. Formaron también parte de la jornada el Director de Desarrollo Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Marí, la titular de la Comisión Mixta, Roxana Rodríguez, el secretario de Producción y Formación Profesional del Municipio, Federico Sassone, y el subsecretario para el Desarrollo Productivo y el Comercio, Marcelo Tricarico, el secretario de Extensión de la UNAB, Ignacio Jawtuschenko, además de empresarios e industriales del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown. Al término del acto institucional los participantes cerraron el ciclo formativo.

