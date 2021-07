Argentina superó los 31,2 millones de dosis recibidas

Argentina superó este martes los 31,2 millones de dosis de vacunas recibidas desde diciembre pasado, cuando llegó el primer embarque, con la llegada de otra partida de 768 mil Sinopharm desde China. Las vacunas arribaron en un Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas que tocó pista a las 17.52 en el aeropuerto de Ezeiza, proveniente de Beijíng, en un envío que forma parte de los 8 millones de dosis acordados para el mes de julio con la empresa China National Pharmaceutical Group Corp. Por otra parte, el lunes arribaron 2.051.000 vacunas embarcadas en tres vuelos que trajeron 768 mil dosis de Sinopharm, 733 mil de AstraZeneca y Oxford y 550 mil del componente 2 de la Sputnik V. Hasta ahora llegaron al país 31.255.730 dosis, de las cuales 11.868.830 corresponden a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 2.493.160 del componente 2); 9.072.000 a Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax de la OMS, y 7.790.900 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina. El operativo de distribución Entre miércoles y el jueves está prevista la distribución de 1.318.000 dosis (550 mil de Sputnik V componente 2 y 768 mil dosis de Sinopharm) en los 24 distritos del país para continuar con el avance del Plan Estratégico de Vacunación que despliega el Gobierno nacional para combatir el Covid-19, en cuyo marco ya se aplicaron 25.254.280 inoculaciones. De ese total, hay 20.178.596 personas inoculadas con la primera dosis, y 5.075.684 cuentan con el esquema completo de vacunación. Las vacunas a distribuir, corresponden a sendos cargamentos que arribaron el lunes a Ezeiza desde Moscú y Beijing. En cuanto a la Sputnik V, las 550.000 unidades de la vacuna producida por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología servirán para seguir completando el esquema de inmunización en los ciudadanos. Este martes llegó otra partida de 768 inmunizadores Sinopharm desde China. Según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponden 510.800 dosis (296.800 de Sinopharm y 214.000 de Sputnik V componente 2), a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 84.400 (49.600 y 34.800), a Catamarca 11.800 (7.000 y 4.800) y a Chaco 34.400 (20.000 y 14.400). A Chubut le corresponden 18.200 (10.400 y 7.800), a Córdoba 110.800 (64.000 y 46.800), a Corrientes 32.400 (19.200 y 13.200), a Entre Ríos 40.000 (23.200 y 16.800), a Formosa 17.600 (10.400 y 7.200), a Jujuy 22.600 (13.000 y 9.600), a La Pampa 10.200 (6.000 y 4.200), a La Rioja 11.200 (6.400 y 4.800), a Mendoza 57.600 (33.600 y 24.000) y a Misiones 37.200 (21.600 y 15.600). En tanto a Neuquén le corresponden 19.000 (11.200 y 7.800), a Río Negro 21.800 (12.800 y 9.000), a Salta 42.800 (24.800 y 18.000), a San Juan 22.000 (13.600 y 8.400), a San Luis 14.600 (8.600 y 6.000), a Santa Cruz 11.200 (6.400 y 4.800), a Santa Fe 104.000 (60.800 y 43.200), a Santiago del Estero 28.200 (16.800 y 11.400), a Tierra del Fuego 4.800 (3.000 y 1.800), y a Tucumán 50.400 (28.800 y 21.600). Los vuelos a Beijing En tanto, este martes partió hacia China otro Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas que despegó a las 13.10 desde Ezeiza y realizará una escala intermedia en Madrid, tanto a la ida como a la vuelta para su reabastecimiento de combustible y estará de regreso el jueves a 19, aproximadamente. Este vuelo es el quinto de los 10 confirmados durante el mes de julio y que traerán 8 millones de dosis de la vacuna producida por el China National Pharmaceutical Group Corp, como parte de un convenio por 24 millones de dosis. “Seguramente este será un mes récord en cuanto a llegada de vacunas y eso siempre es una buena noticia porque nos pone permite pensar en una salida pronta a esta crisis sanitaria.”, dijo Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas. Hay 20.178.596 personas inoculadas con la primera dosis, y 5.075.684 cuentan con el esquema completo de vacunación La compañía de bandera lleva completados un total de 22 vuelos a Moscú en los que se transportaron 11.813.375 dosis de la vacuna Sputnik V producida por el Instituto Gamaleya. Además, desde Beijing, llegaron al país un total de 8.267.200 en 11 vuelos y de esta manera, en 33 operaciones completas, se trajeron un total de 20.080.575 dosis. Mientras, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini se reunieron este martes en Londres con el ministro para el Despliegue de Vacunas contra el coronavirus del Reino Unido, Nadhim Zahawi, y con la ministra para Europa y Américas del Foreign Office, Wendy Morton. El encuentro se hizo en el marco de la visita a ese país para intercambiar experiencias de vacunación con autoridades sanitarias británicas y científicos de la Universidad de Oxford. Durante la jornada de este martes también mantuvieron un encuentro con la enviada especial en Temas de Resistencia Antimicrobiana, Dame Sally Davies.

