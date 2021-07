La policía detuvo a una banda que cometía ilícitos en Glew

Durante una recorrida preventiva realizada por la calle Rosario entre Fleming y Caseros de Glew, un móvil policial detectó a dos masculinos que se trasladaban con un equipo de música y un televisor aparentemente producto de un robo. Ante la presencia de los uniformados, los sospechosos se dieron a la fuga, pero con apoyo de otros móviles se logró concretar la detención. Producto de la intervención policial se consiguió secuestrar tres celulares, cinco billeteras, dinero en efectivo, tarjetas de crédito y documentos de posibles víctimas. Las primeras investigaciones en la zona permitieron establecer que estos malvivientes se dedicaban a la modalidad motochorros, ya que se encontró y se secuestró la moto que utilizarían para cometer ilícitos y también se secuestró una pistola cargada con siete municiones. En el lugar, la Policía entrevistó al menos a tres vecinos que habían sido robados probablemente por estos malvivientes que ya se encuentran detenidos en la localidad de Glew.

