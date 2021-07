Nación y municipio avanzan con políticas publicas en favor de las personas con discapacidad

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, firmaron un convenio para avanzar con más políticas públicas generando inclusión y derechos para las personas con discapacidad, al tiempo que realizaron una recorrida por instituciones brownian@s que trabajan en esa temática. La jornada comenzó en el Palacio Municipal, donde el jefe comunal recibió al funcionario nacional y a su equipo, integrado por el coordinador de Articulación Política, Fernando Brugaletta y la asesora legal, Mariel Levato, con quienes dialogaron sobre las políticas inclusivas y rubricaron la firma de un convenio de cooperación para continuar generando más derechos y oportunidades para las personas con discapacidad en el distrito. De la charla participaron también, por parte del Municipio de Almirante Brown, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Salud, Walter Gómez; la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana; el director General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, Mariano Colombo, y la presidenta del Consejo de Discapacidad, Nora Saporiti. “Estamos muy contentos con la visita de Fernando Galarraga y con la reunión de trabajo con todo el equipo de ANDIS. Firmamos un convenio muy importante para seguir fortaleciendo la política pública de discapacidad, con capacitaciones y acciones coordinadas, y también ampliando derechos”, precisó Mariano Cascallares. Posteriormente se trasladaron, cumpliendo todos los protocolos sanitarios y de distanciamiento social, hasta la Delegación de Don Orione, ubicada en Río Diamante y Araujo, donde visitaron la oficina que trabajará acciones coordinadas con ANDIS. Allí también los acompañó la delegada Mabel Klehb. Finalmente visitaron el emblemático Pequeño Cottolengo Don Orione, donde recorrieron sus instalaciones y dialogaron con sus autoridades sobre el trabajo que llevan adelante. En el lugar funcionan 13 hogares para personas con discapacidad y una escuela de Educación Especial, entre otros servicios, y donde residen más de 350 personas Allí fueron recibidos por el coordinador de Hogares del Municipio y coordinador Técnico del Equipo de Conducción, Fernando Montero; la directora del Pequeño Cottolengo, Gabriela Infiesta; el director médico Jorge Palmieri; el director del Equipo de Conducción, padre Héctor Pazos; el coordinador del Equipo de Conducción, hermano Jorge Silanes; el administrador del Pequeño Cottolengo, Marcelo Bezeck, y el delegado Damián Aranda, entre otras autoridades.

