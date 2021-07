Amaya y su agrupación La Misión compartieron capacitaciones para fiscales

Con la presencia de compañeros y compañeros realizó el pasado fin de semana una capacitaciones para fiscales de cara a las PASOS 2021 con el debido protocolo

“Estamos acompañando a Alberto, Cristina y Axel , capacitando fiscales generales para septiembre, creemos que las próximas elecciones serán importante para el pais que queremos”

Son cerca de 20 fiscales nuevos que llevamos dando capacitación en nuestro local “Nestor uno de Nosotros ” en Temperley.

Las dias continuaremos ya que vamos a trabajar fuertemente con nuestros fiscales como las elecciones anteriores acompañando a esta gobierno nacional y popular.

” En Brown estamos preparando a nuestro clásicos fiscales que acompañan a nuestra agrupación de hace mas de una década” aseguró el referente político.

