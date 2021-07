Autoridades sanitarias confirman una baja en cantidad de internaciones en terapia: la situación en cada provincia

Autoridades sanitarias de distintas provincias afirmaron que observaban una merma en la cantidad de internaciones en las terapias intensivas por coronavirus, situación que atribuyen al avance de la vacunación, pero advirtieron que para seguir bajando los niveles de contagio hay que mantener el uso del barbijo, la distancia social y la higiene de manos. En Buenos Aires, donde hay 37 distritos en Fase 2 con mayores restricciones por el aumento de casos de coronavirus, el ministro de Salud, Daniel Gollan, señaló que como “se registró casi un 50 por ciento de descensos de los casos” en términos generales, “venimos observando una evolución favorable según los indicadores que habitualmente manejamos para ir monitoreando esta pandemia”. “De continuar así, podemos pensar en una perspectiva bastante positiva”, indicó el pasado martes en conferencia de prensa y apuntó que actualmente “estamos en el mismo número de casos del pico de la primera ola”. Gollan afirmó que “venimos bien pero debemos seguir cuidándonos mientras avanza la vacunación, eso sigue siendo necesario y hay que mantener mucho todavía las medidas de cuidado”, como el uso de barbijo, el distanciamiento físico y la higiene de manos. Según el Ministerio, la ocupación de camas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para adultos en la provincia era este miércoles del 66,4% en la zona metropolitana del AMBA y del 53,6 en el interior bonaerense, lo que marca una caída sostenida desde hace cinco semanas. El director de Región Sanitaria I de Bahía Blanca, Maximiliano Nuñez Fariña, dijo que la situación en la zona sur “sigue estando en un piso alto de contagios y contactos, si bien ha bajado en relación al mes anterior, la curva sigue siendo alta”. “Seguimos preocupados y ocupados en seguir acompañando fuertemente la campaña de vacunación que hoy tanto en Bahía Blanca como en la región viene a pasos agigantados”, dijo el funcionario y remarcó que los profesionales de la salud “seguimos pregonando con el uso de barbijo, distanciamiento físico social y lavado de manos, herramienta sumada a la vacunación para combatir la pandemia”. Córdoba y Chubut En Córdoba, donde se superaron los 2 millones de vacunas aplicadas, también hubo un descenso en el nivel de internaciones, dado que según la gobernación la ocupación de las camas críticas de las UTI se redujo al 48,1%, tras alcanzar un pico de 87,9% a mediados de junio. Así, de 3.400 camas para tratamiento de adultos con Covid-19, 1.688 se encuentran ocupadas y, entre ellas, 410 reciben asistencia respiratoria mecánica, (un 24,2%). En Chubut, el ministro de Salud, Fabián Puratich, aseguró que “el nivel de ocupación de camas en terapia intensiva destinadas a pacientes Covid bajó notablemente y se ubica entre un 60 a un 65% cuando llegó a estar en un momento por encima del 90%”. El funcionario aclaró que “ese porcentaje es en promedio ya que varía según los hospitales: por ejemplo en Esquel ronda el 85% aún pero bajó mucho en el hospital más importante que es el de Comodoro Rivadavia”. San Luis, Neuquén y Río Negro En San Luis, la ocupación de camas UTI alcanzaba este miércoles el 65 por ciento, según reportes oficiales, con 57 casos activos en terapia intensiva y 52 en estado crítico con asistencia respiratoria mecánica, lo que significa una baja con respecto al día anterior cuando hubo 62 camas con 55 pacientes críticos. Neuquén, que durante casi un mes entre mayo y junio mantuvo un 100 por ciento de ocupación de camas, fue otra de las provincias que reportó un leve descenso en las internaciones, dado que según el último parte del Comité de Emergencia Provincial, 132 personas se encontraban internadas en terapia intensiva, lo que significa un 97% de la ocupación de camas. Fuentes del Ministerio de Salud provincial informaron que “la edad promedio de los pacientes internados en UTI, hasta ayer, era de 49,6 años”. En Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras celebró la inminente llegada de “22.700 dosis de vacunas contra la Covid-19, para seguir profundizando el plan estratégico de vacunación”, mientras la secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Mercedes Iberó, informó que “la curva de contagiados sigue bajando”, con un “6% menos” de casos que la semana pasada. Tras señalar que el martes se registraron 2.985 casos, indicó que eso demuestra que “durante las celebraciones por el día del padre no aumentó el contagio” y reportó que había un 88 por ciento de ocupación de camas UTI, con 26 libres en distintas localidades. Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy En Santa Fe, desde hace un par de días “los números (de contagios) aumentaron y disminuyó la posibilidad de camas”, dijo la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, quien advirtió que eso “puede ser un rebrote del día del padre, porque nos hace acordar que ocurrió lo mismo en enero después de las fiestas”. Los reportes oficiales indicaban que la ocupación de camas UTI se situaba en el 88%, cuando el 30 de junio ese porcentaje estaba en 85%, con mayoría en las ciudades de Reconquista, Santa Fe, Rosario, Rafaela y Venado Tuerto. Al respecto, la ministra Martorano dijo que se venía por debajo de los 2.000 casos diarios, “una meseta alta pero meseta al fin, con camas libres” tras lo cual “en 48 horas hubo un cambio” de esa situación. En Santiago del Estero, según el último informe del Comité de Emergencia (COE) el porcentaje de ocupación de camas Covid-19 en las UTI-UCI era del 90%, mientras que en las camas de leves y moderados es del 60%. El gobierno santiagueño mantenía además su plan de reequipamiento del sistema de salud con la entrega de camas eléctricas, bombas de infusión volumétricas, monitores multiparamétricos y respiradores con módulos de oxígeno para la terapia intensiva del Hospital Regional Ramón Carrillo. “Estamos en presencia de una fuerte incorporación, para dar mayor fortaleza a la atención de la alta complejidad, de urgencia y de emergencia”, dijo la ministra de Salud, Natividad Nassif. En Jujuy, la ocupación de camas UTI en el sector público era del 71 %, mientras que en el sector privado llega al 84 %, lo que refleja un aumento en el ámbito público y una disminución en las privadas, según el Comité Operativo de Emergencias por el coronavirus. “La merma en la ocupación de las camas con respecto al pico de casos del 2020 se debe a la vacunación y a la detección temprana en los operativos rastrillajes”, señalaron fuentes del COE y apuntaron que “el 83 por ciento de personas que se encuentran internadas en las diferentes áreas de internación no tenían registro de vacunación”. La subdirectora de Epidemiología local, Fabiana Vaca, destacó que “el porcentaje de positividad que ha sido variable desde abril, fluctuante, ahora está en descenso, actualmente es de 14,2” por ciento en la provincia. San Juan, La Pampa y Mendoza

En San Juan, la ocupación de camas de terapia intensiva aumentó en las últimas 24 horas y llegó al 81,6 por ciento en promedio entre el sector privado y el público, según el Ministerio de Salud Pública que reportó que quedan en total 45 camas disponibles. En La Pampa, las autoridades señalaron que había un nivel de ocupación de camas en las Unidades de Terapias Intensivas del 58, 99 por ciento. El ministro de Salud pampeano, Mario Kohan sostuvo que para “descomprimir el sistema sanitario provincial, es necesario que se registren menos de 200 casos por día”, cien menos que las 300 registradas el pasado martes. En Mendoza, el reporte semanal indicó que hasta el 1 de julio la ocupación de camas en toda la provincia era del 79,07 por ciento, con prevalencia en las localidades de Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo y la ciudad capital con el 83,73 %. Santa Cruz, Catamarca, Salta y Entre Ríos En Santa Cruz, los contagios de Covid-19 han disminuido, en función de la cantidad de testeos realizados y en todas las localidades con UTI hay camas disponibles. Según el último parte oficial de esta tarde, “la ocupación de camas en UTI adultos para toda la provincia es del 49%” y la edad media de los contagiados rondaba los 40 años. Catamarca, por su parte, registraba 4.416 casos activos de coronavirus y según la ministra de Salud, Claudia Palladino, se observa una disminución en el promedio de casos por día de alrededor del 20%. “Cuando hacemos la tendencia, todos los sábados cerramos la semana epidemiológica y vamos comparando las semanas, estamos observando una disminución en el promedio de casos por día en toda la provincia de aproximadamente un 20%. Venimos así hace dos o tres semanas”, aseguró Palladino. En Salta, hay 10 departamentos con alto riesgo sanitario y 4 en alerta epidemiológica, y según los reportes epidemiológicos el promedio de ocupación de camas de terapia intensiva era del 84% en toda la provincia, con un 91% en la capital salteña. En Entre Ríos, el Ministerio de Salud informó que sólo quedan 53 camas de UTI en la provincia que dispone de 268, con lo cual la ocupación supera el 80%, por lo que se mantiene la denominación “crítica” y con ciudades en alarma. El director del Segundo y Tercer Nivel de Atención, Carlos Berbara, destacó el “respeto, acompañamiento y reconocimiento a cada uno de los trabajadores del sistema de salud que tuvo que poner su máximo esfuerzo para cuidar y acompañar a cada uno de los entrerrianos”. “La pandemia continúa, y tenemos que sostener todas las medidas de cuidado, propias, individuales y de conjunto”, concluyó Berbara.

