Detienen a peligrosa banda de motochorros en Burzaco

Tres hombres y una mujer -entre ellos un menor de edad- fueron detenidos por robo y tenencia de drogas, tras un allanamiento llevado a cabo en una vivienda de Burzaco, donde fueron incautadas autopartes de varias motocicletas, diversos motovehículos y marihuana. La peligrosa banda -que ocupaba el domicilio ubicado en Cabrera 2045 de Burzaco- fue desbaratada tras el procedimiento ejecutado en las últimas horas por personal de la comisaria 1era.de Adrogué y el GTO. Destacamento Malvinas Argentinas, luego del seguimiento y de las respectivas tareas de investigación. En el lugar se procedió al secuestro de cinco motocicletas marca Honda tornado blanca y negra; Motomel S-3 negra; Honda CG 150cc. Titán; Honda Elite blanca y Motomel todas con número de motor y chasis suprimidos; ademas de autopartes de varios motovehículos, un bolso de PEDIDOS YA, siete llaves de ignición y diez frascos de vidrio con Marihuana con un peso de 226.8 g. Intervienen en la causa la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 6 y Juzgado de. Garantías Nro. 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

