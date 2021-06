En el Día del Medio Ambiente. el municipio presentó un mural de arte sustentable

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat y el Instituto de las Culturas Brown, presentó un mural de arte sustentable en el edificio de la Agencia de Política Ambiental, en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente y en el inicio del mes Mes del Ambiente. La iniciativa, creada en la fachada del establecimiento ubicado en el cruce de Rosales y Cerretti por los artistas locales Luciano Mogni y Florencia Di Nardo, está compuesta por una intervención de residuos plásticos recuperados por el proyecto DescartArte. Se enmarca en el programa ambiental “Brown Verde” Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que el objetivo del mural, titulado “Transformación”, es visibilizar la relación humana con el plástico, no sólo en términos materiales, sino poner de manifiesto de manera artística la relación de uso y abuso con los plásticos descartables. En este sentido, el mural refleja las etapas del ciclo de vida de una de las mariposas más comunes de nuestro distrito: la mariposa monarca del sur (Danaus erippus), una especie autóctona que habita en pastizales, arbustales, matorrales, bordes de bosques, parques y hasta en jardines urbanos. En esta línea, para que la mariposa pueda realizar su ciclo de vida, comprendido por las etapas de huevo, larva y adulto, necesita de plantas nutricidas u hospedadoras como la Asclepias Mellodora, también reflejada en el mural, cuyos relieves están ensamblados con piezas plásticas. De esta manera cada sección del mural busca retratar estas etapas y poner de manifiesto la importancia de cuidar el ambiente, tanto desde la preservación de los ambientes naturales y la incorporación de especies nativas asociadas a la fauna local, como desde la necesidad de generar conciencia sobre la relación humana con el plástico. Esta actividad forma parte de una variada y nutrida agenda dispuesta por el Mes del Ambiente en Almirante Brown, con el objetivo de promover actividades para reflejar el trabajo que se lleva adelante en el territorio, a través del programa “Brown Verde”, y también brindar asesoramiento e información de calidad sobre temas socio ambientales. Cabe mencionar que la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat local, mediante el programa “Brown Verde” realiza una serie de medidas destinadas al cuidado del medioambiente como la disposición de estaciones de reciclado en todo el distrito, cestos soterrados para depositar vidrio, plástico, papel y cartón y también la recolección diferenciada de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), entre otras iniciativas.

