Llegó un nuevo vuelo desde Moscú con 815.150 dosis de la Sputnik V

Un avión de Aerolíneas Argentinas llegó en la noche del jueves al aeropuerto internacional de Ezeiza desde Moscú con 815.150 vacunas Sputnik V, la máxima cantidad de dosis que la empresa pudo cargar en un solo viaje desde el inicio de estos vuelos. El vuelo aterrizó a las 20.24 en el aeropuerto de Ezeiza, luego de haber realizado por la mañana una escala técnica en Roma, y fue recibido por la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Con la llegada de este cargamento, Argentina sumó 18.450.150 dosis recibidas desde el inicio del inicio de la pandemia de coronavirus. El avión aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza a las 20.32. El vuelo AR 1061 que llegó este jueves se trata del viaje número 23 de la compañía de bandera en busca de inmunizaciones (18 a Rusia y cinco a China). Durante esta semana, el país recibió 2.966.750 vacunas, sumadas las 2.148.600 dosis de AstraZeneca que arribaron el lunes. La ministra Carla Vizzotti recibió el envío en el aeropuerto Hasta la mañana del jueves, de acuerdo con los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, fueron distribuidas 15.873.090 vacunas, de las cuales 13.079.195 ya fueron aplicadas. Un total de 10.158.653 personas recibieron la primera dosis y 2.920.542 ambas. Se trata de otras 815.150 dosis de la vacuna Sputnik V. La aeronave Airbus 330-200 matrícula LV-GIF, especialmente acondicionado para funcionar como transporte de carga, despegó con el número de vuelo AR1061 del aeropuerto internacional de Sheremetievo a las 2.08 hora argentina (las 8.08 de Moscú) y aterrizó en el aeropuerto de Fiumicino en la capital italiana a las 5.29 hora argentina (las 10.29 de Italia). Tras el reabastecimiento de combustible, el avión volvió a despegar con rumbo a Buenos Aires, a las 6.54 (11.54 de Roma). El vuelo había partido el miércoles a la madrugada argentina con el número de vuelo AR1060 y llegó a la capital rusa a las 22.38 (hora local, las 17.38 de Argentina), tras poco más de 15 horas de viaje. Actualmente, las vacunas entregadas por el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RIDF) y desarrolladas por el Instituto Gamaleya son transportadas en contenedores del tipo “thermobox”, de a cinco dosis por vial y refrigeradas a una temperatura de entre 18 y 20 grados bajo cero. La semana pasada llegaron desde Moscú 1.080.000 dosis de Sputnik V en dos vuelos completados los días 24 y 26 de mayo. Aerolíneas Argentinas lleva realizados con este, 18 vuelos a la Federación Rusa en los cuales fueron trasladadas un total de 8.948.440 dosis. Además, se realizaron cinco vuelos hacia Beijing, República Popular China, en los que arribaron al país 3.659.200 de vacunas de Sinopharm, por lo que hasta el momento la línea de bandera ha transportado 12.607.640 vacunas.

