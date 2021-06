Se adjudicaron y arrancan los obras de la Universidad Guillermo Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, recorrieron el predio de la Quinta Rocca de Burzaco donde están por iniciarse las obras de puesta en valor del casco histórico y para la construcción del primer edificio de aulas para la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB). Junto al rector de la UNAB, Pablo Domenechini, y el vicerrector, Facundo Nejamkis, ultimaron detalles para avanzar en forma decidida con el proyecto que busca sumar infraestructura para la universidad pública en nuestro distrito. Trascendió que ya se completó la etapa de licitación y ya se adjudicó la construcción de un módulo edilicio de 1941 metros cuadrados, preservando el patrimonio arbóreo de la Quinta Rocca. La obra mencionada tiene un plazo de ejecución de 390 días y contempla la creación de 15 aulas para las cursadas distribuidas en dos planas en diferentes niveles. También, en el mismo edificio universitario, se construirán oficinas administrativas, salas de reuniones y núcleos sanitarios junto a espacios para la cafetería. Las obras se realizarán respetando el patrimonio y la riqueza arbórea y natural de la Quinta Rocca de Burzaco que constituye uno de los pulmones verdes de Almirante Brown. Mariano Cascallares destacó especialmente el aporte y el apoyo del secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk para que finalmente se haga realidad el proyecto. En dos etapas posteriores está previsto avanzar con la puesta en valor de la Casona de la Quinta Rocca y con la construcción de un segundo módulo edilicio. “Con este proyecto de infraestructura universitaria seguimos trabajando muy fuerte junto a la UNAB y al Municipio de Almirante Brown en favor de la Educación Püblica”, indicó Martín Gill. Por su parte el intendente Mariano Cascallares destacó “la decisión política del presidente Alberto Fernández y el acompañamiento de los ministerios de Obras Públicas y de Educación de la Nación para hacer posible este sueño de todos los brownianos”.

