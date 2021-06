Charla sobre Medio Ambiente “No hay planeta B” en el CIC de Brown

El viernes 4 de junio a poco de conmemorarse el Dia Internacional del Medio Ambienta, el CIC de Burzaco via zoom compartirá una charla sobre medio ambiente a la comunidad del distrito, bajo el popular estandarte “No hay Planeta B” Gustavo Sanabria Tec. Gestión Ambiental y comunicador, compartira algunas ideas sobre la situacion que atravieza el planeta desde a las 16.30hs ingresando por Zoom

a: https://us04web.zoom.us/j/ 76106445619?pwd= dVdyVjJWU1VlVUFnVnBBZzhZWFlIZz 09 ID de reunión: 761 0644 5619

Código de acceso: cic21 o consultando al mail sanabria.gf@gmail.com

