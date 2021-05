Suman 41.080 los contagios de coronavirus registrados en las últimas 24 horas

Otras 551 personas murieron y 41.080 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 76.135 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.663.215 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

Both comments and pings are currently closed.