Kicillof habló con Almeyda: “pidió que no quería ser utilizado políticamente, sólo quería dar una mano”

El gobernador Axel Kicillof contó que se comunicó con el ex futbolista Matías Almeyda, a quien le agradeció su gesto y se puso a disposición para estudiar la posibilidad de realizar la compra. Además, reveló que pidió “no ser utilizado políticamente”. Todo comenzó el martes pasado, cuando Almeyda reveló que tras la muerte de su padre por COVID-19, quiso colaborar con la campaña de inmunización en el municipio bonaerense de Azul, su ciudad natal, a través de la compra privada de 30 mil vacunas que no logró concretar. Su propuesta causó revuelo en el oficialismo y la oposición de la provincia de Buenos Aires. Luego que el mandatario provincial aclarara cómo son los procedimientos para la compra de vacunas, contó que tomó contacto con el ex futbolista, que le agradeció su gesto y se puso a disposición para estudiar la posibilidad de realizar la compra. “Hablé con él y me pasó un contacto de alguien que se le había acercado diciéndole que tenía disponibilidad de vacunas. Le dije lo que obviamente hacemos ante cada una de esas situaciones que es entrablar el contacto, ver si es real, si efectivamente las vacunas están disponibles”, manifestó Kicillof en conversación con Radio 10. Y aclaró que “hoy se acerca muchísima gente a decir ‘yo tengo vacunas’ y después resulta que o no está probado por los laboratorios o que no está probado por los países”. “Él mostró su disposición a colaborar con la compra de vacunas. La verdad un gesto muy valorable. Lo único que me dijo es que no quería ser utilizado políticamente, que sólo quería dar una mano. Está perfecto”, indicó el gobernador, que consideró que hubo “quienes quisieron politizar su iniciativa”.

