El municipio de Brown avanza con la plantación de miles de arboles en el distrito

El Municipio de Almirante Brown avanza con un nuevo plan de forestación de 1.200 árboles en plazas y espacios verdes de toda la Comuna, los cuales se suman a los más de 2.000 que ya se colocaron entre 2018 y 2020 con el objetivo de proteger el patrimonio arbóreo de este gran pulmón verde que es el distrito para todo el Conurbano Bonaerense. Desde la Comuna que encabeza el intendente Mariano Cascallares indicaron que estas 1.200 especies, entre las que se encuentran árboles, arbustos, trepadoras y herbáceas ornamentales, se produce gran parte en la Granja Educativa Municipal, de Ministro Rivadavia, desde 2019 y que actualmente se están plantando en los distintos espacios verdes del distrito, todo en coordinación con el área de Espacio Público. Además, a través del programa Brown Verde se incorporaron especies nativas y autóctonas para fomentar la recuperación de los espacios y la biodiversidad. Entre las especies que se están desarrollando en la Granja Educativa Municipal se encuentran ceibos, tarumas, espinillos, anacahuitas, talillas, ombúes, molles negros, murtas, pasionarias, blancos, palo amarillo y barba de chivo, entre otras. En este sentido, desde el área de Espacio Público browniano precisaron que la “ubicación de cada especie está vinculada con las características y necesidades de cada zona”. Por ese motivo, desde 2018 se está trabajando en un diagnóstico integral de reconocimiento y control de la arboleda, ya que en el distrito hay especies con más de 60, 70, 80 y 90 años, motivo por el que se realiza un seguimiento y recambio constante. Este importante plan de forestación, que ya se concretó en distintos espacios verdes de las localidades de José Mármol, Burzaco, Longchamps, Glew, Adrogué, Ministro Rivadavia, Malvinas Argentinas y Don Orione, tiene como objetivo enriquecer y embellecer los distintos espacios verdes y también contribuir al cuidado del medio ambiente.

Both comments and pings are currently closed.