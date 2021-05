Argentina superó los 65 mil muertos por coronavirus y reportan 26.238 nuevos casos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas se reportaron 412 muertes y 22.420 nuevos contagios de coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, el total acumulado de contagios se elevó a 3.047.417 y las víctimas fatales a 65.202. Además, se informó que los pacientes que permanecen internados en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país son 5.389, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es 68,6% en la nación y de 76,5% en el AMBA. De acuerdo con el reporte, del total de casos, 2.717.458 son pacientes recuperados y 264.757 permanecían activos, y del total de decesos, 243 corresponden a hombres, 164 a mujeres y cinco personas fueron registradas sin dato de sexo. Este martes la provincia de Buenos Aires sumó 12.221 nuevos casos, y con un total de 1.331.754 acumulados, sigue siendo el distrito con mayor cantidad de contagios diarios. En tanto, la Ciudad de Buenos Aires registró 3.170 y un acumulado de 351.232. Santa Fe es otro distrito que presentó una cifra alta de personas contagiadas con 2.258 y un acumulado de 280.214, al igual que Córdoba, en donde se registraron 1.847 y un acumulado de 232.571 nuevos contagios. En Catamarca se reportaron 181 casos y un acumulado de 15.356; Chaco, 286 (45.660); Chubut, 160 (55.340); Corrientes, 315 (38.221); Entre Ríos, 589 (64.429); Formosa, 166 (4.791); Jujuy, 140 (25.208); La Pampa, 433 (28.258); La Rioja, 74 (13.845); Mendoza, 1.030 (98.953); Misiones, 82 (16.017); Neuquén, 531 (72.465); Río Negro, 330 (62.376); Salta, 212 (35.318); San Juan, 424 (24.477); San Luis, 474 (39.313); Santa Cruz, 226 (45.425); Santiago del Estero, 139 (31.307); Tierra del Fuego, 76 (26.656); y Tucumán, 884 (108.231). En las últimas 24 horas se realizaron 105.546 testeos y desde el inicio del brote ya suman 11.435.298 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad. Con respecto a la vacuna, hasta este martes y según el Monitor Público de Vacunación, se distribuyeron 10.190.270 dosis en todo el país, de las cuales 8.197.011 personas ya se vacunaron. De ese total, 7.149.293 personas recibieron una sola dosis, mientras que 1.047.718 completaron el proceso de vacunación.

