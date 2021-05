Educación Ambiental: ACUMAR abrió la inscripción al Programa Escuelas por la Cuenca

Las instituciones educativas de la Cuenca, ya pueden anotarse de forma virtual y participar durante todo el año. Las escuelas de los niveles inicial, primario y secundario de toda la Cuenca ya pueden inscribirse en el Programa Escuelas por la Cuenca, que ACUMAR organiza para promover el abordaje de la Educación Ambiental con eje en la Cuenca Matanza Riachuelo. Una Escuela por la Cuenca es una escuela comprometida con el cuidado del ambiente y promotora de acciones sustentables y saludables, que, a partir de una concepción integral del ambiente, promueve la realización de proyectos tendientes a profundizar la educación ambiental en su comunidad. Su construcción implica un proceso de trabajo colectivo, de las y los distintos actores involucrados, progresivo y sostenido en el tiempo para llegar a ser una Escuela Promotora de Salud, de ambientes y entornos saludables. La edición 2021 de este programa tiene la particularidad de que los colegios interesados podrán anotarse y participar durante todo el año, ya que la inscripción que comenzó el pasado jueves no tiene fecha de cierre, y quienes tengan la iniciativa y el compromiso de hacerlo, podrán inscribirse a lo largo de todo el ciclo lectivo. Para participar, cada escuela deberá elaborar un proyecto institucional, educativo y ambiental a trabajar, que se nutrirá de capacitaciones realizadas por los y las docentes y brindadas por ACUMAR, deberá además contemplar una mejora concreta en la institución educativa y/o en su entorno. Para inscribirse, las y los interesados deberán completar un formulario, disponible aquí, y podrán enviar sus dudas o consultas a la casilla escuelasporlacuenca@acumar. gov.ar Este año los colegios deberán seleccionar una de las 12 temáticas propuestas para trabajar entre las que se destacan Salud, Residuos, Flora y Fauna y Cambio Climático. En diciembre de 2020, ACUMAR premió a 50 instituciones que cumplieron con todos los pasos del programa y recibieron el reconocimiento de Escuela por la Cuenca.

