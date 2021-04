Cascallares y Simeone inauguraron la historica obra de repavimentación de la Ruta 16

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, la obra de repavimentación de la Ruta 16, también conocida como “Camino de Las Latas”, la cual incluyó la instalación de luminarias LED. La jornada se realizó en el kilómetro 12.000 de la mencionada ruta, donde el jefe comunal y el funcionario provincial recorrieron esta obra que mejora directamente la seguridad y transitabilidad en toda la zona ya que es un acceso directo y estratégico que conecta la Ruta 6, la 58 y la 210 con el Parque Industrial de Burzaco. “Estamos muy contentos con la visita de Agustín Simone en esta inauguración simbólica de la Ruta 16 que llevó más de un año de trabajo. Es una obra que concretó Vialidad Provincial y que mejora la calidad de vida de los vecinos de nuestro distrito, de Esteban Echeverría y de Presidente Perón. Además, constituye una mejora directa para nuestro Parque Industrial que sigue creciendo día a día”, sostuvo Mariano Cascallares. Esta reconstrucción integral está conformada por capas de suelo y base, como también de la carpeta asfáltica, arrojando como resultado una calzada de 7,30 metros de ancho, además las banquinas pavimentadas de 2,5 metros. También se incorporaron nuevas luminarias LED verticales y horizontales, se hizo limpieza de desagües y construcción de alcantarillas, y se construyó un helipuerto para emergencias sanitarias al costado de la ruta, puntualmente a la altura de la calle José Ingenieros. Luego, Cascallares y Simone visitaron los avances en la obra “Desagües Pluviales Burzaco Sur”, una iniciativa hidráulica articulada con el Ministerio de Infraestructura de la Nación que beneficiará a más de 65 mil vecinos y vecinas, la cual contempla el saneamiento de 230 hectáreas de Burzaco y Longchamps. En este sentido, el tendido de los caños es de 11 mil metros lineales de conductos y se avanzó con la construcción de unos 400 sumideros, además de la creación de un reservorio con 30.000 metros cúbicos para evitar inundaciones y anegamientos. “Estamos recorriendo con Mariano Cascallares esta obra tan importante realizada en articulación con el Gobierno Nacional que beneficiará directamente a más de 65.000 vecinos. Seguimos trabajando para seguir haciendo obras y garantizando derechos de todos los bonaerenses”, remarcó Simone. De la jornada participaron también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Almirante Brown, Fernando Lorenzo y la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.