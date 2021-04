El Concejo Deliberante sesionó con foco en obras públicas y medio ambiente

El Concejo Deliberante de Almirante Brown llevó a cabo hoy una nueva sesión virtual en la que trató y aprobó por unanimidad dos iniciativas vinculadas a la protección y el cuidado del medio ambiente y a la obra pública en nuestro distrito. Encabezado por su presidente Nicolás Jawtuschenko, el Deliberativo browniano aprobó en primer término la adhesión a la ley provincial N° 15.276 que establece la capacitación obligatoria en desarrollo sostenible y en materia ambiental para las personas en la función pública en todos los niveles y jerarquías. Por otra parte, el Concejo Deliberante local aprobó el convenio entre el Ejecutivo Municipal y la ADIF para avanzar con el proceso para la construcción de un Paso Bajo Nivel en la Avenida Presidente Perón y las vías del Ferrocarril en la localidad de Rafael Calzada. Ambas iniciativas fueron aprobadas por unanimidad por el Interbloque del Frente de Todos que sumó a Claudio Villagra de FE. También levantaron su mano positivamente las y los ediles del Bloque Juntos por el Cambio y el Monobloque de German Bonnemezón.

