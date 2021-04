Cascallares junto a la provincia con mejoras e infraestructura

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, firmó con el subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Pascolini, dos convenios para realizar mejoras del hábitat y otorgar subsidios a instituciones barriales brownianas para obras de infraestructura en los barrios. La jornada se realizó en el Palacio Municipal, donde el jefe comunal y el funcionario provincial rubricaron el convenio “Argentina Construye Solidaria”, destinado al financiamiento de compra de materiales para mejoramiento y refacción a instituciones que brinden asistencia barrial y comunitaria en materia de la alimentación, educación, salud, medioambiente, cultura e inclusión de personas con discapacidad, entre otras. Además, Cascallares firmó el convenio de “Financiamiento para la Mejora del Hábitat”, vinculado a promover la recuperación, rehabilitación o refuncionalización de edificios en proceso de degradación manteniendo el valor patrimonial, social e histórico; ampliar o mejorar servicios de infraestructura básico, de equipamientos comunitarios y espacios recreativos y llevar adelante acciones para la integración social. De la jornada participaron el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; el secretario de Medio Ambiente y Hábitat, Ignacio Villaronga y la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri.

