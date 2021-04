Llega hoy al país un millón de dosis de la vacuna Sinopharm desde China

Un avión de Aerolíneas Argentinas llegará hoy a Buenos Aires con una carga de un millón de vacunas Sinopharm contra el coronavirus, procedentes de la República Popular China, mientras se espera para mañana el regreso de otra aeronave desde Moscú con más dosis de Sputnik V. El aparato, que despegó ayer desde Beijing tocará suelo argentino hoy, aproximadamente a las 19:00, después de una escala técnica en la ciudad de Madrid. Con estos dos vuelos se da continuidad al operativo de abastecimiento de vacunas para intensificar la campaña de vacunación de la población argentina. “Despegó de Beijing otro avión de Aerolíneas Argentina con 1 millón de dosis de Sinopharm. Es el segundo millón que envía China y un gran impulso en un momento crucial de la campaña de vacunación. Agradezco al canciller Wang Yi y al gobierno de la República Popular China por la gestión”, anunció el canciller Felipe Solá en su cuenta oficial de la red social Twitter. La travesía a China constituye la segunda operación de la línea de bandera a ese destino, que se encuentra cumpliendo la undécima misión de este tipo a Rusia. El plan original del avión enviado a Moscú era el de regresar a Buenos Aires a las 16:00 de hoy, pero una demora en la llegada de la carga forzó una reprogramación según la cual la aeronave despegará desde la capital rusa esde día a las 17:15 (hora argentina) y aterrizará en Ezeiza el viernes a las 11:00, dijeron fuentes de la compañía aeronáutica. Luego de llegar, las vacunas se registran y se distribuyen en todo el país.

Luego de llegar, las vacunas se registran y se distribuyen en todo el país. Éste es el segundo vuelo que la compañía realiza para traer vacunas Sinopharm, ya que el 25 de febrero llegaron al país las primeras 904.000 dosis producidas por el laboratorio del Instituto de Productos Biológicos de Beijing, a bordo del vuelo AR1051. Posteriormente, se completó una tanda de un millón de dosis, con las 94 mil que llegaron a bordo de un vuelo comercial de KLM. El acuerdo con China En los últimos días, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había adelantado que se trabajaba activamente con Beijing para que en el transcurso de esta semana llegara el primer envío de los tres millones de vacunas Sinopharm que se había acordado. Se trata de un acuerdo entre el Gobierno argentino y la Corporación Farmacéutica Nacional de China que se viene trabajando desde hace varias semanas. Aerolíneas Argentinas ya trajo al país más de 4.800.000 dosis de vacunas.

Aerolíneas Argentinas ya trajo al país más de 4.800.000 dosis de vacunas. “Es la segunda operación que realizamos a Beijing cumpliendo con esta tarea logística fundamental contra el Covid-19. Tener una aerolínea de bandera nos permite contar con una respuesta rápida a cada necesidad operativa”, había dicho sobre el vuelo el presidente de la compañía, Pablo Ceriani, a través de su cuenta en la red social Twitter. Sobre ambos vuelos, el titular de la compañía de bandera, enfatizó que es “una evidencia más del rol estratégico de nuestra aerolínea de bandera, que permite al país tener una rápida respuesta ante cada necesidad logística”. Desde fines de diciembre, Aerolíneas Argentinas realiza operaciones de vuelo especiales con el objetivo de traer vacunas al país. En los 10 vuelos completados hacia y desde la Federación Rusa se trajeron 3.969.0000 dosis elaboradas por el Instituto Gamaleya, lo que sumado a las 904.000 dosis de Sinopharm del primer vuelo de Aerolíneas hacia la República Popular, hasta ahora, la cantidad de vacunas que llegaron al país en vuelos de Aerolíneas Argentinas es de 4.873.000. El que arriba el viernes es el undécimo vuelo de Aerolíneas que llega de Moscú con vacunas Sputnik V.

