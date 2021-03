Cascallares: “Con el proyecto oficial. dejará de pagar el 70% de los contribuyentes de ganancias”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, adelantó que con el proyecto de ley oficial que modifica el impuesto a las Ganancias casi el 70 por ciento de los contribuyentes brownianos alcanzados por ese tributo dejará de pagarlo en forma efectiva. También destacó el fuerte impacto positivo que tendrá esa modificación en el consumo interno ayudando de ese modo a reactivar la economía. “Con el proyecto de Ganancias que está impulsando Sergio Massa en el Congreso Nacional el 69,8 por ciento de los contribuyentes de Almirante Brown alcanzados por ese impuesto directamente dejarán de pagarlo, lo que producirá un importante alivio fiscal que redundará en la reactivación del consumo interno”, indicó el jefe comunal quien destacó la decisión política del presidente Alberto Fernández de avanzar con esta iniciativa. Entre los sectores laborales que dejarán de pagar Ganancias si prospera la iniciativa oficial, se destacan los trabajadores del sector público, policías, docentes, jubilados y pensionados de cajas provinciales, la industria, trabajadores de la Salud, personal de empresas y de servicios en general. En todos estos casos, los trabajadores que perciban hasta $150 mil dejarán de pagar ganancias a partir del nuevo piso establecido. Mariano Cascallares destacó que “estamos a favor de este proyecto de ley del Frente de Todos porque resulta fundamental cuidar el bolsillo de nuestra gente y avanzar con la reconstrucción del país y de la economía luego del impacto del último gobierno y de la pandemia”. Se estima que con esta iniciativa del oficialismo unos 200 mil jubilados dejarán de pagar Ganancias.

Both comments and pings are currently closed.