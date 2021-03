Exitoso operativo integral de servicios entre la nación y municipio

Este viernes 26 de marzo finalizó con éxito el operativo integral “Barrios Seguros” que llevaron adelante la Nación y el Municipio browniano en el marco del Programa para el Fortalecimiento de la Gestión Federal de la Seguridad. Con esta acción se le acercaron servicios y asesoramiento a miles de vecinos de nuestro distrito. La jornada se desarrolló en la plaza “Che Guevara”, ubicada entre las calles Santa Ana y Jorge, en el límite entre Rafael Calzada y San José, donde toda la semana se brindaron distintos servicios municipales y consultas de salud, en el marco de un operativo multiagencial coordinado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, y el Municipio de Almirante Brown. En materia de Salud se brindaron durante toda la semana distintos servicios como vacunación por Calendario y médicos profesionales clínicos, pediatría, ginecología, obstetricia y odontología, además de zoonosis con castraciones y consultas veterinarias gratuitas y el Detectar. En materia de Seguridad, se armaron stands de Alerta Brown, alarmas comunitarias, corredores escolares, 0800droga, inscripción a la nueva Policía Bonaerense, Defensa del Consumidor y Casa de Justicia. Relacionado al Medio Ambiente se colocó un trailer de reciclaje; en materia de Producción y Empleo hubo stands informativos sobre los cursos que se dan en el Cefip, la panificadora municipal, la Granja Educativa Municipal, Descubrí Brown y una Feria de Productores Rurales. También hubo servicios de Descentralizada donde se atendieron distintos reclamos municipales; información relacionada a Infraestructura como obras en ejecución, proyectos a realizar, bacheos y luminarias; el taller Mi Primer Registro y Causa Común Brown. Además de los distintos servicios se realizará una mejora integral en el barrio con instalación de luminarias LED y tareas de limpieza. RECORRIDA El Intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el operativo integral “Barrios Seguros”. Durante la visita también dijeron presente la jefa de Gabinete del Ministerio, María Cecilia Rodríguez; el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks; el subsecretario de Intervención Federal, Luis Morales; el director Nacional de Prevención del Delito y la Violencia, Adrián Morales y el coordinador de Prevención Local del Delito y Despliegue de las Unidades de Prevención Barrial, Mauro Vivas. También la secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana de Almirante Brown, Paula Eichel; el secretario de Salud, Walter Gómez; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone y el secretario de Medio Ambiente y Hábitat, Ignacio Villaronga, entre otras autoridades locales.

