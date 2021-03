Un equipo de investigación de la UNAB revisará los decretos de la dictadura en Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, firmó un convenio de cooperación junto con el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko y el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), Pablo Domenichini, para revisar la normativa decretada durante la última dictadura militar en la Comuna. La jornada se realizó en la sede ubicada en Mitre 1399, en la localidad de Adrogué, donde las autoridades rubricaron la firma de este convenio que permite analizar y revisar toda la normativa dictada en Almirante Brown entre 1976 y 1983. La firma, realizada en el marco de los 45 años de la última dictadura cívico militar, permite a la UNAB crear un equipo de investigación para analizar el contenido de los distintos decretos y proponer realizar cambios o la derogación de los mismos, en caso de que la situación lo amerite. “Este nuevo convenio con la UNAB es parte de una agenda importante que llevamos adelante en función del 24 de Marzo y es un hito importantísimo a los efectos de revisar cada una de las normas que se dictaron en ese momento tan difícil de nuestra historia”, subrayó Mariano Cascallares. De la jornada participó también el vicerrector de la Universidad Nacional de Almirante Brown, Facundo Nejamkis y el secretario de Extensión, Ignacio Jawtuschenko, entre otras autoridades de la casa de altos estudios

