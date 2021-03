El gobierno bonaerense advierte que la segunda ola ya empezó y no descarta restricciones

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió este jueves sobre un aumento de contagios de coronavirus en la región, pidió reforzar los cuidados porque “la pandemia no pasó” y no descartó que se deban volver a “restringir actividades”. “Nuestra región atraviesa la segunda ola: Uruguay en su peor momento, Brasil con el colapso sanitario más grande su historia, Chile pasa a cuarentena estricta y Paraguay se quedó sin camas de terapia”, posteó el funcionario en su cuenta de Twitter y añadió: “La pandemia no pasó”. Luego, planteó que “el contexto regional nos muestra un aumento rápido y sostenido, que ya se empieza a ver en en nuestro país en relación a meses anteriores”. En ese marco, Kreplak pidió “reforzar los cuidados” y “respetar todos los protocolos vigentes”. El funcionario además brindó una entrevista a radio La Red y al canal A24, donde señaló que la dirigencia debe “hacer todo lo posible para convencer a la gente”. “Hay que reducir los viajes al exterior y cuidarse más, pero luego vendrán partes en que tendremos que reducir la circulación probablemente y volver a tener más cuidado” “Hay que reducir los viajes al exterior y cuidarse más, pero luego vendrán partes en que tendremos que reducir la circulación probablemente y volver a tener más cuidado”, expuso, aunque evitó anunciar qué tipo de medidas se tomarán. “Ojalá que no sean masivas y genéricas, y sea algo más sectorizado”, sostuvo. Con respecto al movimiento turístico que generará el receso de Semana Santa, Kreplak recomendó a la población que viaje a sitios en los que “se pueda garantizar distanciamiento, porque quizás por tomarse unos días se expone a situaciones de contagio”. “Ni hablar de las fiestas y de las reuniones sociales, no se pueden hacer encuentros de más de diez personas porque es realmente alto el riesgo de que haya una persona contagiada con ese número”, remarcó. Por otro lado, se refirió a la campaña de vacunación y dijo que “estamos a punto de recibir en los próximos días un embarque importante de Sinopharm”. Además, se refirió a la estrategia de vacunar con una sola dosis primero y después de unos meses dar la segunda y aclaró que “en ningún caso se habla de una sola dosis, sino que se habla de posdatar”. “Estamos viendo que hay varias investigaciones que muestran que con una sola dosis llegás a un 95, 90, 85% de cobertura respecto de casos graves. Nosotros no buscamos inmunidad de rebaño, buscamos reducir la letalidad”, explicó. “La segunda dosis se puede dar después porque sirve para incrementar un poco la cantidad de anticuerpos pero sobre todo para aumentar la duración de la inmunidad en meses. Para el momento que viene ahora, el invierno, una sola dosis podría ser una estrategia razonable, basada en ciencia y en la experiencia que tenemos” Enio García, advirtió que de acuerdo a los datos que se registraron en los últimos días “ya empezó” la segunda ola de coronavirus Por su parte, el jefe de asesores del ministerio de Salud bonaerense, Enio García, advirtió que de acuerdo a los datos que se registraron en los últimos días “ya empezó” la segunda ola de coronavirus y enfatizó la necesidad de retomar cuidados y disminuir la circulación, mientras avanza el plan de vacunación. “Por lo que estamos viendo en la región, en la Argentina y en la Provincia, podemos decir que ya empezó la segunda ola; hace dos semanas venimos viendo un aumento fuerte de casos”, dijo García. En dialogo con radio Universidad, el sanitarista precisó que el martes pasado se registraron 4.377 casos en la provincia, y recordó que el pico de agosto en ese distrito fue de cerca de 6 mil casos. “Quiere decir que estamos ahí, a pasos largos yendo a la situación más critica que tuvimos en el país”, aseguró. “De acuerdo a los datos que se registraron en los últimos días ya empezó la segunda ola de coronavirus” En relación a la vacunación contra la Covid-19, subrayó que “se está avanzando” y que “el Gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo”. “La falta de vacunas es una situación global, es una realidad tremenda y triste pero estamos haciendo el esfuerzo para adquirir las vacunas”, remarcó. El epidemiólogo detalló que “entre la segunda ola y el hecho de que es difícil conseguir las vacunas que se necesitan para enfrentarla mejor, la única solución posible es la de los cuidados y el corte de circulación de las personas para frenar al virus”. “Tuvimos una buena temporada de verano, nos acercamos muchísimo a esa realidad pre pandemia, la economía generó expectativas de crecimiento, pero ahora hay que ir mentalizando que todavía estamos en pandemia”, advirtió. García explicó que el ministerio de Salud al momento de asumir la gestión tenía deudas, y que la cuarentena sirvió para poner al día esa cartera y al sistema de Salud, agregar camas y mejorar los laboratorios para los testeos. “Empezamos con seis laboratorios que podían hacer los PCR y ahora hay 80 laboratorios que pueden hacer testeos y eso da capacidad de hacer 20 mil por día, mientras que al inicio de la pandemia podíamos hacer 400 diarios”, afirmó. En relación a posibles medidas restrictivas, sostuvo que “habrá que ver cómo avanza la situación epidemiológica”. “Europa lo tuvo que hacer, ojalá que acá no sea necesario pero dependerá de dos factores: uno de cómo llegue el invierno y otro cómo logramos entre nosotros, como sociedad, acatar medidas o cumplir protocolos para que no se disparen los contagios y podamos evitar medidas más drásticas”, describió.

Both comments and pings are currently closed.