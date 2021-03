INADI y carrera de derecho de la Universidad de Lomas acuerdan formatos accesibles de apuntes para personas con discapacidad

El INADI y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora acordaron el rápido acceso a formatos accesibles de los apuntes y materiales de

estudio de toda la carrera de derecho para personas con discapacidad. La Delegación Buenos Aires del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), acordó con las

autoridades de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) que los/as estudiantes de

la carrera puedan acceder rápidamente a formatos accesibles de apuntes y materiales de estudio para las personas con discapacidad en las 42 materias que componen el plan de estudio. El reciente acuerdo surgió tras el caso de Fernanda Sosa, una estudiante

no vidente de dicha casa de estudios, quien a la hora de cursar una de

las materias de verano a la cual se había anotado, no contó con todo el

material y el formato necesario para poder prepararse de acuerdo a lo

que le exigían desde la cursada sus profesores/as. En ese sentido, la delegada del INADI en Lanús, Agustina Maurelli señaló

que: “Desde nuestra delegación fomentamos junto con la facultad la idea

de poder articular diferentes tipos de capacitaciones y charlas tanto

para les estudiantes como también para docentes y personal

administrativo de la propia facultad, de esta forma cualquier tipo de

problemática tenga, tal como paso con el caso de Fernanda Sosa, una

rápida resolución y cada estudiante se sienta acompañado/a en su

recorrido por la facultad”.

