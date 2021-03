La Justicia absolvió al excura Carlos José, acusado de abusar durante 9 años de una alumna

El excura Carlos Eduardo José, de 62 años, fue absuelto este martes en el juicio que se le seguía por abuso sexual agravado contra una alumna del colegio parroquial que dirigía en la localidad bonaerense de Caseros, con el argumento de que los hechos ocurridos entre 1999 y 2008, cuando la denunciante tenía entre 12 y 21 años, están prescriptos. El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de San Martín, integrado por los jueces Raúl Luchelli Ramos, Carolina Martínez y Mónica María Carreira, fue recibido con muestras de enojo y dolor por parte de las denunciantes, sus familiares y amigos que se cruzaron duramente con las personas que acudieron a apoyar al cura. “Los jueces, los abogados, los que vinieron a apoyarlo son cómplices. Cubren a un pedófilo, él ahora sale y vuelve a abusar. De mí abusó 15 años y no me va a volver a abusar, va a abusar a otra nena”, dijo Mailin Gobbo, la denunciante, visiblemente conmocionada y entre lágrimas al salir del tribunal. Por su parte, su abogado defensor Héctor Silveira calificó el veredicto como “una vergüenza”. “En la provincia de Buenos Aires somos parias, porque a 25 cuadras, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos otra justicia. Él nunca negó los hechos, pero ellos se amparan en la prescripción para absolverlo. Son los jueces que tenemos, acá es tierra de nadie”, dijo.

