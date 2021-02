Ezeiza: llegaron las primeras 580 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca y Oxford producida en India

Las primeras 580 mil dosis de la vacuna Covishield contra el coronavirus, fabricada en la India con la tecnología del laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, llegaron esta madrugada al aeropuerto internacional de Ezeiza. En un vuelo de la compañía Qatar (QR 8155) procedente de Doha, esta madrugada, a las 2:58, aterrizó al avión con el cargamento de vacunas Covishield. Según informó el Ministerio de Salud, estas 580 mil vacunas forman parte de un total de 1.160.000 dosis que el Estado Argentino adquirirá a través del Instituto Serum de India, productor de este insumo en el marco de un acuerdo de transferencia tecnológica con AstraZeneca y Oxford. Además, el Gobierno se aseguró un total de 22,4 millones de vacunas producidas por la prestigiosa universidad británica y el laboratorio anglosueco, mediante un acuerdo que estableció la producción del principio activo en la Argentina y su envasado en México para ser distribuidas en la región. La vacuna Covishield recibió la semana pasada la autorización “de emergencia” por parte del Ministerio de Salud, en base a la recomendación de la ANMAT, que elaboró un informe técnico en el que verificó el cumplimiento de los estándares de calidad en cuanto al desarrollo del producto. En base a ese informe, la cartera sanitaria nacional consideró que la transferencia de tecnología entre el Serum Institute, AstraZeneca y Oxford “no impacta en la calidad, seguridad y eficacia” de la vacuna. El Gobierno espera que la campaña de vacunación contra el Covid-19 tome impulso antes de que concluya febrero, con la llegada de esta primera tanda de vacunas Covishield y del nuevo cargamento de 400 mil dosis de Sputnik V procedente de Moscú. Hasta el momento, llegaron a la Argentina 1.220.000 dosis de la vacuna desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Nikolay Gamaleya de Rusia, por lo que el arribo de las primeras dosis de Covishield dotará al país de una segunda vacuna disponible. En ese contexto, el Gobierno bonaerense anunció que esta semana comenzará “la fase de inmunización masiva” contra el coronavirus y precisó que empezará a vacunar a aquellas personas mayores de 70 años que se hayan inscripto para recibir las dosis.

