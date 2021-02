Fernández presentó una lista de unidad y será el presidente del PJ

Los distintos sectores del peronismo presentaron a última hora del lunes la lista oficialista ‘Unidad y Federalismo’ con los candidatos a consejeros para renovar la conducción partidaria, presidida por el primer mandatario Alberto Fernández que estará acompaño por funcionarios nacionales, gobernadores, sindicalistas, legisladores, intendentes y referentes de agrupaciones políticas. Alberto Fernández, quien asumirá el próximo mes de marzo luego de que la Junta Electoral partidaria oficialice esta lista única, lo hará junto a los vicepresidentes: la diputada nacional la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez (Buenos Aires); el gobernador bonaerense Axel Kicillof; la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga; el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; y la diputada nacional Lucía Corpacci (Catamarca), en ese orden. El objetivo es que las nuevas autoridades del partido queden consagradas el 21 de marzo. Con un criterio de paridad de género, la lista consensuada se completa en los primeros diez lugares con el titular de la CGT, Héctor Daer; la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y la intendenta de General Roca (Río Negro), María Emilia Soria. Entre los funcionarios nacionales se encuentran, además de Cafiero, los ministros Eduardo ‘Wado’ de Pedro (Interior) y Agustín Rossi (Defensa); los secretarios Julio Vitobello (General de Presidencia), Fernando Navarro (Relaciones Parlamentarias) y Guillermo Oliveri (Culto); la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta; la titular del Consejo Federal de Políticas Públicas, Victoria Tolosa Paz. Los representantes del movimiento obrero en el PJ serán: Daer, Hugo Yasky (CTA), Pablo Moyano (Camioneros), Víctor Santa María (Suterh), Antonio Caló (UOM) y Ricardo Pignanelli (Smata). Los gobernadores, el movimiento obrero, el PJ bonaerense, La Cámpora y movimientos sociales, sumados a dirigentes de trayectoria en el justicialismo, negociaron durante meses para confeccionar la nómina unitaria Los gobernadores que se encuentran incluidos, además de Kicillof, Manzur y Kichner, son: Omar Perotti (Santa Fe); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Ricardo Quintela (La Rioja); Sergio Uñac (San Juan); Raúl Jalil (Catamarca); Sergio Ziliotto (La Pampa); y la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario. Parte del acuerdo incluye también a los intendentes de la provincia de Buenos Aires Gustavo Menéndez (Merlo), Fernando Espinoza (La Matanza) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas). Entre otros dirigentes históricos del justicialismo aparecen el exgobernador pampeano Carlos Verna y José Luis Gioja, actual presidente del partido y diputado nacional. Gioja tuvo a su cargo la tarea de encabezar al partido a lo largo de toda la gestión de Mauricio Macri y en el primer tramo de la administración del Frente de Todos. El calendario En el calendario electoral está previsto que los comicios sean el 21 del próximo mes, pero como no se realizaría el acto electoral por haber solo una lista, Fernández asumiría en esa fecha como nuevo presidente del PJ en reemplazo de Gioja, quien condujo al PJ desde principios de 2016. En términos administrativos, hubo otra lista presentada en la sede porteña del PJ nacional -Matheu 130- que es encabezada por el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien mantuvo su voluntad de presentar una nómina propia, a la que sumó a la dirigente jujeña Milagro Sala como número 2, seguida por dirigentes como el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, y la esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli. Sin embargo, desde la estructura del partido ya señalan que “hay ciertas irregularidades” en la presentación de la lista y se espera que en los próximos días la Junta Electoral la rechace y solo oficialice la de Unidad y Federalismo, por lo que no habrá contienda electoral. Otro sector que hasta último momento cumplió con todos los trámites para presentar una lista propia fue el que encabeza el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, quien presentó la nómina, luego la retiró y hoy se confirmó que figura como candidato a consejero por el oficialismo. Además de establecer un criterio de “amplitud y representatividad plural” en la lista oficialista, desde Casa Rosada surgió la recomendación de que la elección partidaria “no debe hacer mucho ruido” y hasta consideran conveniente que “pase casi desapercibida” para la opinión pública porque lo importante es la campaña de vacunación contra la Covid-19. Por eso, se espera que no haya un acto de asunción de Alberto Fernández como presidente del PJ nacional en el que cuente con la tradicional liturgia peronista, sino que la renovación de autoridades partidarias en un año electoral y signado por la pandemia, será “casi un trámite administrativo”. Los mandatos de la actual conducción partidaria vencieron el año pasado pero se fueron prorrogando debido a la pandemia de coronavirus, al igual que el caso del PJ porteño, que también logró un consenso en una lista única que lidera el senador nacional Mariano Recalde.

Both comments and pings are currently closed.