Nicolás Kreplak estima que la segunda ola de coronavirus en Argentina será en mayo

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que se espera una segunda ola de contagios de coronavirus “para mayo”, aunque destacó que, en ese mes, está previsto tener “un buen porcentaje de vacunados que sean (personas de) factores de riesgo”. “No estamos en una segunda ola, yo espero que la segunda ola fuerte se establezca para mayo, analizando lo que ha sucedido en otros países. Pero me preocupa que marzo y abril, con actividades sociales que el año pasado no estaban, podrían emular las condiciones de diciembre”, afirmó Kreplak. El ministro sostuvo que, “al analizar lo que ha sucedido en todos los países del mundo cuando empieza el frío, es cuando uno espera la segunda ola”. “Me preocupa que marzo y abril, con las escuelas, con los juzgados abiertos, con actividades sociales que el año pasado no estaban, podrían emular las condiciones de diciembre, es decir de muchos encuentros”, añadió en declaraciones a radio online FutuRöck. Sin embargo, dijo que en la provincia de Buenos Aires, esperan tener “una mejor vacunación para mayo, tener un buen porcentaje de vacunados que sean (personas de) factores de riesgo”. Con respecto al avance de la vacunación, señaló que “viene bien” porque “hemos arrancado y nunca frenamos” y remarcó que están inscriptos para la inmunización “la totalidad de los equipos de salud que están casi todos vacunados”. “Es muy importante esto porque el año pasado cuando estuvimos en el peor momento, una de las cosas era como hacer para que el equipo de salud aguante, entonces este año esperamos tener a todos el equipo funcionando”, aseveró. Kreplak informó que a partir de la próxima semana la provincia empezará a recibir “más cantidad” de vacunas, tras el arribo de un nuevo vuelo con vacunas Sputnik V desde Rusia. En relación con la campaña de vacunación en las escuelas bonaerenses, el viceministro indicó que “nos preparamos por si las vacunas llegaban en enero y febrero”, y sostuvo que “tenemos un par de escuelas preparadas por si las vacunas llegan esta semana”, antes del inicio del ciclo lectivo 2021. “Hace dos semanas le pedimos a todos los intendentes que nos planteen lugares alternativos para realizar la vacunación para que el primero de marzo los chicos comiencen las clases”, enfatizó. Kreplak dijo que la vacunación a los docentes se inició hace dos semanas “con los docentes de riesgo, además de los adultos mayores en los geriátricos”. “La idea es que todos se inscriban en nuestra página de vacunación. Si todo sale bien y si la semana que viene recibimos las vacunas en las cantidades que tenemos previstas, podríamos vacunar a esta población más masivamente”, afirmó. Y concluyó: “No atemos una cosa con la otra. No va a ser que los docentes se vacunen para que empiecen a dar clases”.

Both comments and pings are currently closed.