Avanzan las obras de infraestructura en 72 escuelas de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown lleva adelante una importante cantidad de obras de refacción en 72 edificios de establecimientos educativos de las 12 localidades del distrito, en el marco del Ciclo Lectivo 2021. Los trabajos, que comenzaron hace meses y se ejecutan a todo ritmo, se articulan con la Provincia de Buenos Aires. De ese modo, el Municipio browniano continúa profundizando la política pública que apunta a mantener y mejorar la infraestructura escolar en el distrito. Desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares remarcaron que las refacciones en jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, de educación especial y centros de educación complementaria se iniciaron a mediados de 2020, en plena pandemia, y que actualmente se continúa avanzando a todo ritmo aprovechando el receso de verano. Hay obras en escuelas de todas las localidades brownianas.. En este sentido, los trabajos de infraestructura abarcan unos 72 edificios, de los 198 que hay en todo Almirante Brown, en los cuales funcionan 258 establecimientos de distintos niveles educativos. “Desde que asumimos en 2015 se tomó la decisión política de priorizar las necesidades de la educación pública en general, y de la gestión estatal en particular, y en este quinto año de gestión continuamos con las mismas prioridades”, remarcó el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola. Sostuvo, en ese marco, que “pese a los difíciles y excepcionales momentos que nos provocó la pandemia, pudimos intervenir con más de 70 obras en instituciones educativas de gestión estatal”. “La educación es un derecho que el Estado debe garantizar y en Almirante Brown lo estamos logrando”, enfatizó. Los trabajos realizados van desde la creación de edificios y aulas, hasta la refacción completa de sanitarios, patios, dependencias, techos e instalación de gas, agua y electricidad y tareas de pintura, entre otras mejoras. Es importante mencionar que las obras comenzaron a mediados del 2020 en plena pandemia por Covid-19 y que pese a todas las complicaciones se pudo avanzar en establecimientos de todas las localidades, aplicando los correspondientes protocolos sanitarios y de distanciamiento social. DETALLE POR LOCALIDAD En Burzaco, son 10 los establecimientos con obras. En la Escuela Secundaria Nº43, en Bermúdez 970, se realizará una nueva aula, una biblioteca, un conector y la instalación eléctrica nueva en el edificio existente, mientras que se avanzará con tareas de pintura en las primarias Nº20, Nº49, Nº55 y Nº77 y en el jardín Nº920. Además, ya se concretó en la Escuela Secundaria Nº78, en El Chiripá 623, una nueva aula en la planta alta; en la Escuela Secundaria Nº17, en Petorutti 1705, se puso en valor el antiguo edificio administrativo y se renovaron las cocinas y los sanitarios, mientras que en el Centro de Educación Complementaria Nº801 se hicieron refacciones varias. Asimismo, se está avanzando con fondos municipales en la creación del edificio donde funcionará la Escuela de Educación Secundaria y Técnica Nº 4, en el Parque Industrial de Burzaco, conformado por seis aulas y dependencias. En Claypole son 6 los establecimientos con obras, entre ellas, en la Escuela Primaria Nº40, en Andrade 2754, donde se está haciendo la cubierta nueva en los techos, cielorrasos, refacción de los sanitarios y la instalación eléctrica, mientras que en la primaria Nº42, en José Hernández 3486, se está refaccionando el patio a nuevo con pintura en todo el edificio. También se harán tareas de pintura en la primaria Nº38 y en el Jardín de Infantes Nº956, ubicado en Bollini 170, donde además se está haciendo la cocina nueva, dependencias, la creación de un aula, refacción y ampliación de un aula existente y el conector. Asimismo, se mejoró toda la cubierta en el Centro de Formación Profesional Nº404 y en la secundaria Nº19. En Adrogué se avanzó con trabajos en seis establecimientos. En la primaria Nº1, sita en Plaza Brown 80, se están realizando nuevas canaletas para desagües pluviales; en el Jardín de infantes Nº906, ubicado en Bouchard 456, se hacen refacciones varias y en la secundaria Nº69 trabajos de pintura, mientras que en el Jardín de Infantes Nº901, en Bynnon 1489, ya se reparó el cielorraso y se está llevando adelante el nuevo patio de 650 metros cuadrados y el portón de acceso. En la Escuela Primaria Nº2, ubicada en Presidente Perón 367, en tanto, se realizaron tareas de refacción por incendio, que incluyeron una nueva cubierta en techos, carpintería, la instalación de electricidad y gas y la refuncionalización de las dependencias. Asimismo, ya finalizaron obras en la primaria Nº5, sita en Amenedo y De María, donde se reparó la caldera y se efectuaron tareas de albañilería y pintura. En Don Orione, en tanto, el Municipio trabaja con 6 establecimientos: en la Escuela Primaria Nº75, ubicada en la Manzana 23, se está haciendo el sobretecho nuevo en el pasillo central y nuevos cielorrasos; en la primaria Nº73, asimismo, se están refaccionando los sanitarios y se está haciendo la instalación de gas, algo que también se replica en los jardines Nº932 y Nº933. Además, ya se concretaron las tareas de refacción en cubiertas y cielorrasos en el Jardín de Infantes Nº931 y en la Escuela Secundaria Nº4, donde también se hizo un muro y se mejoraron los sanitarios. En el caso de Glew, las mejoras son para 12 establecimientos: En la Escuela Primaria Nº81, en Zufriátegui esquina Espoile, se está construyendo un nuevo edificio compuesto por seis aulas, un salón de espacios múltiples, cocina, núcleo sanitario y dependencias; en la primaria Nº31 se está haciendo una planta de tratamientos cloacales, y en la secundaria Nº7, en San Martín 663, un playón deportivo, además de refacción de aulas y cubiertas. También en la secundaria Nº75, sita en Entre Ríos 320, donde se están haciendo dos aulas y el núcleo sanitario; en la secundaria técnica Nº2, tareas de pintura, al igual que en el Jardín de Infantes Nº936; mientras que en el jardín Nº959, ubicado en Aguirre y Santa Clara, se avanza con la creación de un aula, un salón de usos múltiples y un conector. Asimismo, ya finalizaron los trabajos en la primaria Nº4, donde se hicieron refacciones generales, trabajos de albañilería, reparación de cocina e instalación de gas; en la secundaria Nº68, que se construyeron dos aulas y un conector; y en el Centro de Educación Complementaria Nº 802, en Beiró 345, donde se hicieron dos aulas, conector, refacción de baños para personas con discapacidad y mejoras generales en sanitarios. Finalmente también se están haciendo instalaciones de gas en los jardines de infantes Nº961 y Nº962. Por su parte, en la localidad de José Mármol, se avanza con trabajos en 4 establecimientos: el Jardín de Infantes Nº947, ubicado en Canale 2514, donde se están construyendo dos aulas, un núcleo sanitario, dependencias y conector; en la secundaria Nº20, que se hizo la reparación eléctrica y la refacción en techos; y en la primaria Nº14 y secundaria Nº1 donde se realizan trabajos de pintura. En lo que respecta a Longchamps, son 8 los lugares con mejoras. En la Escuela Secundaria Nº36, en Langenheim 166, el Municipio avanza con la construcción de un aula, la vivienda del casero y el acceso al establecimiento; en la primaria Nº60 con pintura; en la secundaria y técnica Nº1 con la instalación de gas, mientras que en la secundaria Nº70, en Burgwardt 1015, se está haciendo el núcleo sanitario nuevo. Además, ya se concretaron obras en la primaria Nº9, donde se hizo reparación eléctrica, en la secundaria Nº76, donde se construyeron las dependencias y en los jardines de infantes Nº941 y Nº919, donde se hicieron tareas de refacción general, muros y trabajos de carpintería. En la localidad de Malvinas Argentinas se llevan adelante tareas en 3 establecimientos, entre ellos la Escuela Secundaria Nº33, donde se realizaron trabajos de refacción en sanitarios; la escuela especial Nº509 donde se concretó la instalación eléctrica y refacción de cubiertas y en el Jardín de Infantes Nº937, en Echagüe 371, donde se está construyendo un aula, sanitarias y conector. Por otra parte, en Ministro Rivadavia, se está avanzando con obras en 7 lugares. Entre ellos, la Escuela Primaria Nº 82, en Ceballos e Irigoyen, con la construcción de un nuevo edificio conformado por dos aulas, salón de usos múltiples, cocinas, sanitarios y dependencias. También con trabajos de pintura en la primaria Nº64, en el Jardín de Infantes Nº958 y en la primaria Nº11, donde también se hizo la instalación de gas; mientras que en la secundaria Nº57, ubicada en Lahille 388, ya se hicieron dos aulas, dependencias y conector. Además, se está realizando con fondos municipales la construcción del edificio donde funcionará un nuevo Centro de Educación Agraria con la creación de cuatro aulas para el desarrollo de la Tecnicatura Superior en Producción Agrícola ganadera y la construcción del “Parque Astronómico de Almirante Brown” en la Granja Educativa Municipal. Por su parte, en la localidad de Rafael Calzada se avanzó en 3 establecimientos educativos: en la Escuela Primaria Nº25, donde se refaccionaron los sanitarios y se hizo la colocación de cloacas; en la Escuela Primaria Nº44, donde se realizaron refacciones generales, arreglo de cubierta y sanitarios y finalmente en la Escuela de Educación Especial Nº506, donde se reforzó la cubierta con una losa y chapa. En lo que respecta a San José, se trabajó en 5 establecimientos: en la Escuela Primaria Nº36, donde se están refaccionando sanitarios e instalando el gas; en la secundaria Nº15, en La Calandria 1151, donde se está construyendo un playón deportivo y en la secundaria Nº40, en La Torcaza 849, que se está haciendo un patio nuevo de 650 metros cuadrados y rampas accesorias. También en el Jardín de Infantes Nº960, que se avanza con trabajos de pintura y en la secundaria Nº50, ubicada en Río Negro 756, donde se construyeron dos aulas, un conector, cocina, accesorios y refacción de baños para personas con discapacidad. Finalmente, en Solano, se avanzó en 2 establecimientos. Entre ellos la Escuela Secundaria Nº8, donde se hizo reparación eléctrica y el Jardín de Infantes Nº926, con refacciones generales y también tareas de pintura.

Both comments and pings are currently closed.