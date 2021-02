El municipio que conduce Cascallares extiende los controles de precios en el distrito

El Municipio de Almirante Brown profundizó el despliegue de los operativos que incluyen inspecciones y recorridas en los comercios para controlar y verificar la exposición de la mercadería y de los productos, como también el comportamiento de los precios. En articulación con el Gobierno Nacional y con la Provincia estos controles del Municipio que conduce Mariano Cascallares buscan defender el bolsillo de las vecinas y los vecinos brownianos frente al actual contexto. El director de Comercio de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de la Comuna, Daniel Donikian, indicó que “se controla que los comercios tengan los precios siempre bien exhibidos y que los mismos sean razonables, tomando como referencia los valores del Mercado Central y del programa de Precios Máximos”. Se insistió en que el objetivo se estas acciones oficiales es cuidar el bolsillo de los consumidores. Mientras tanto, las autoridades municipales informaron que para denunciar aumentos de precios o precios desmedidos está habilitada la línea de Whatsapp 11 6002 9359 durante las 24 horas. Finalmente la Comuna precisó que estas acciones se desarrollan desde la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional en articulación con la Secretaría de Comercio de la Nación y también con la Provincia de Buenos Aires. Interviene también la Dirección de Defensa del Consumidor, dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Judiciales de la Secretaría de Seguridad browniana.

Both comments and pings are currently closed.