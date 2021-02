La Tarjeta Alimentar destinará $10.604 millones mensuales para cubrir canasta básica

La Tarjeta Alimentar dispondrá de una inversión de $10.604 millones mensuales durante 2021 para garantizar la canasta básica alimentaria a 467.550 hogares de todo el país, cubriendo a 2.257.390 niños y niñas de 6 años, según los datos del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). Según el informe económico de febrero “Tarjeta Alimentar” elaborado por el CESO, a partir de los aumentos del 50% anunciados por el Gobierno nacional, la Tarjeta Alimentar contará con un presupuesto de $10.604 millones mensuales “por lo que el monto presupuestado por $90.000 millones para 2021 puede estar por debajo de las necesidades durante este año”, señalaron. En este marco, desde CESO indicaron que con la inversión en la Tarjeta Alimentar “se garantiza la canasta básica alimentaria para 2.257.390 niños o niñas de 6 años de edad o bien el equivalente a 467.550 hogares conformados por dos personas adultas y dos menores considerando la canasta básica alimentaria (CBA) del INDEC por $7.340 a Diciembre de 2020”. En esta línea, señalaron que el relevamiento de supermercados del IPS-CESO (índice de precios supermercados) es un 31,50% superior, alcanzando los $9600 por persona adulta. La Tarjeta Alimentar dispondrá de una inversión de .604 millones mensuales. En términos del beneficio percibido, detallaron que el 74,53% de las tarjetas otorgadas son por montos mensuales de $6.000 y el 25,47% son por montos de $9.000. En este sentido, advirtieron que los últimos datos de indigencia relevados por el INDEC mostraron una incidencia del 15,6% en personas de 0 a 14 años, es decir, 1.585.645 jóvenes por lo que “el impacto del programa es significativo”. A su vez, destacaron la incidencia del programa en cerrar brechas de desigualdad de género ya que el 94,2% de las beneficiarias son mujeres. En relación a la distribución territorial, informaron que el gasto se concentra en las provincias del NEA y NOA, dado que concentran el 16,87% y 11,88% de los fondos del programa mientras que en términos de población representan el 13,68% y 10,15% respectivamente. Por otra parte, explicaron que las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y C.A.B.A. representan el 63,68% de la población y contienen el 58,9% de las transferencias. Para la elaboración del informe se utilizó la información disponible al 5 de enero de 2021 y se le aplicaron las actualizaciones correspondientes.

