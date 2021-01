Se reanudó el servicio de trenes desde Constitución a Pinamar

El primer servicio de trenes que volverá a unir la ciudad de Buenos Aires con Pinamar tras cinco años de interrupción partió esta mañana desde la estación Plaza Constitución hacia la localidad balnearia con una parada intermedia en General Madariaga. La formación, con 170 asientos disponibles, partió desde estación Constitución a las 6.20 hasta Guido, desde donde saldrá una formación rumbo a Divisadero de Pinamar a las 10.20 y retornará desde Divisadero a las 13.05. Los pasajes, para lo que resta de enero, se pueden adquirir en la página www.argentina.gob.ar/trenes con un 10% de descuento o en las boleterías y tienen un costo de 570 pesos para el tramo completo Plaza Constitución-Divisadero de Pinamar. El tren que unía Plaza Constitución con Divisadero de Pinamar fue interrumpido en agosto de 2015. La gestión anterior de Trenes Argentinos nunca restableció el servicio y los 100 kilómetros que van desde la bifurcación de General Guido y la terminal en el ingreso al partido de Pinamar quedaron en un estado de total abandono. Según las autoridades, los años sin prestación dejaron zonas de vías cubiertas por malezas y tierra, alambrados privados que ocupaban el tendido e impedían el paso, estaciones desmanteladas y alcantarillas, y canaletas en mal estado. Por ello, se hizo necesario un cronograma de tareas que permitió reponer los estándares de calidad del sistema. El tendido ferroviario comparte 245 kilómetros de vías con el ramal a Mar del Plata, desde Plaza Constitución hasta General Guido, donde se bifurca. Hay 100 kilómetros entre General Guido y Divisadero y las estaciones intermedias son Santo Domingo, Segurola, Monsalvo, Invernadas y General Madariaga. Hasta 2011 el servicio funcionó en forma diaria y lo prestaba Ferrobaires, la empresa que operaba trenes de larga distancia en la provincia de Buenos Aires. El 17 de julio de 2015, Ferrobaires tomó la decisión del retorno del servicio en forma semanal. Pero en agosto de ese mismo año el corredor a Mar del Plata se vio interrumpido por la crecida del río Salado y el tren nunca volvió a hacer ese recorrido. Hasta 1967, Ferrocarriles Argentinos operó el servicio y los trenes llegaban a la estación Pinamar que se encontraba en la ciudad y fue demolida. En 1996 se inauguró la estación Divisadero, a unos cinco kilómetros de la localidad balnearia.

