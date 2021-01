El domingo partirá otro vuelo a Rusia para traer otra tanda de vacunas Sputnik V

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas partirá el domingo próximo hacia la Federación Rusa para traer una nueva partida de la vacuna Sputnik V, según conformaron fuentes oficiales. El vuelo AR1602 partirá del Aeropuerto Internacional de Ezeiza sin escalas hacia el aeropuerto Sheremétievo de la capital rusa, en horario a determinar, añadieron las fuentes. El viaje y el transporte de las dosis La travesía, que durará entre 15 y 17 horas, estará a cargo de 10 tripulantes, entre pilotos y copilotos -cuatro en funciones y una de refuerzo-, despachantes, técnicos y personal de carga. La aeronave sobrevolará Uruguay y Brasil, para cruzar el Atlántico y pasar sobre España, Francia, Suiza, Alemania, República Checa, Polonia, Bielorrusia y Rusia. El proceso de carga en el aeropuerto Sheremétievo llevará unas cinco horas, y tras esa tarea el avión emprenderá vuelo en forma inmediata a la Argentina. En esta oportunidad la cantidad de dosis a traer “dependerá del volumen de los envases de las vacunas”, indicaron las fuentes. Hay tres formas distintas de traerlas: con los Thermobox, como se hizo en los dos primeros viajes; en cajas o en containers refrigerados; en todos los casos a 18 grados bajo cero y con 60 horas de autonomía. Con el primer método pueden entrar unos 600.000 vacunas por vuelo, las cajas tienen más volumen y por consiguiente menos cantidad, y los containers refrigerados albergan menos volumen y mayor cantidad. “Según el envase que se use se sabrá la cantidad de vacunas”, indicaron las fuentes, y dependerá de los que empleen las empresas DHL y Hellmann Worldwide Logistics, a cargo de los embalajes. El Airbus 330-200 volará bajo la denominación de “ferry”, es decir cuando la aeronave viaja vacía, solo con su tripulación de cabina e incluso técnicos de mantenimiento y de carga, según el caso. Un vuelo “ferry” puede ser utilizado para realizar traslados humanitarios, repatriación de ciudadanos, cambio de un aeropuerto a otro para cumplir un itinerario por desvío de la aeronave, suplir cancelaciones, devolución al dueño de la aeronave o, como en este caso, ir en busca de una carga específica. El Airbus 330-200 volará bajo la denominación de “ferry”, es decir cuando la aeronave viaja vacía, solo con su tripulación de cabina e incluso técnicos de mantenimiento y de carga Campaña de vacunación en Argentina Este será el tercer viaje que Aerolíneas Argentinas hará a Moscú, tras el realizado el 24 de diciembre último para traer las primeras 300.000 vacunas de la primera dosis; y el completado el sábado pasado para transportar las 300 mil unidades de la segunda dosis. El Gobierno nacional firmó con el Fondo de Inversión Directa de Rusia (FRID) un contrato por cuatro millones de la dosis 1 y un millón de la dosis 2 para que arriben antes de fin de enero; además de un convenio por 14,7 millones para febrero. El Ejecutivo tiene además un acuerdo con el laboratorio AstraZeneca, que desarrolla la vacuna de la Universidad de Oxford, para el suministro de 22 millones de dosis. Y se aseguró nueve millones de dosis a través de Covax, un mecanismo global para la compra de vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El miércoles último la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) recomendó el uso de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en mayores de 60 años. La Anmat determinó que se “reportó un rango de eficacia del 91,8 % de la vacuna para mayores de 60 años; la inmunización de los voluntarios condujo a la formación de anticuerpos en el 98,1% el día 28 después de la vacunación y la variable de seguridad mostró un perfil que no difiere del observado en el resto de la población”. El ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan, de 65 años, fue el primer ciudadano mayor de 60 años en aplicarse la vacuna, ese mismo día; y ayer lo hicieron el Presidente Alberto Fernández, de 61; y el ministro de Salud, Ginés González García, de 75. Una vez en la Argentina, la empresa de transportes Andreani armará las conservadoras y el Correo Argentino distribuirá las vacunas a través de camiones frigoríficos.

Both comments and pings are currently closed.