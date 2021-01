Los Reyes Magos llenaron de magia, regalos y sonrisas a niños de instituciones brownianas

Los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron unas 15 instituciones de Almirante Brown, donde recibieron cartitas y repartieron regalos y golosinas a los niños y las niñas. Desde el Municipio de Almirante Brown destacaron que la iniciativa de la Comuna se llevó adelante durante toda la jornada de ayer martes 5 de enero, cuando la comitiva real se acercó a los distintos establecimientos de todo el distrito, repartiendo alegría y emociones. Cabe recordar que esta jornada se realiza todos los años con un desfile por los barrios y los tradicionales Food Trucks, sin embargo en esta oportunidad se llevó adelante de una forma distinta debido a la pandemia, aplicando los protocolos de prevención del Covid-19. “Estamos muy contentos porque en toda la jornada pudieron disfrutar de los Reyes unos mil niños y niñas de las distintas instituciones y también de los barrios. Es una forma de brindarles alegría en tiempos tan atípicos”, resaltó la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos local, Bárbara Miñán. Cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y de distanciamiento, los visitantes especiales recorrieron distintas instituciones brownianas, entre ellas Lunita, de San José; Club de Madres Unidas; Sol de Mayo, de Rafael Calzada; Zabala Las Tunas, en Solano y Te ayudamos a crecer. También los Pekes del Dono, de Don Orione; Mi Jardincito; Transformando Nuestras Vidas; San Expedito; La Casa del niño del Corazón; Los Horneritos; Lo de Tita y Fénix.

Both comments and pings are currently closed.